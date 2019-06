Featured सार्वमत जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये ‘कही खुशी कही गम’ Sarvmat Digital Share











265 कर्मचार्‍यांच्या समुपदेशनाव्दारे बदल्या! अहमदनगर (प्रतिनिधी)- समुपदेशनाद्वारे तीन दिवसांत 265 बदल्या करण्यात आल्या. प्रशासनाने केलेल्या बदल्यांमुळे कर्मचार्‍यांमध्ये कही खुशी, कही गम असे वातावरण दिसून आले. बदल्यांच्या दुसर्‍या दिवशी सर्वाधिक 108 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. सोमवारी (दि. 3) जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर असलेल्या 32 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. तिसर्‍या व अखेरच्या दिवशी उर्वरित कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ही बदली प्रक्रिया पार पडली. समुपदेशनाद्वारे सर्वसाधारण बदल्या होत असलेले कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी बदल्यांचे आदेश काढले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यावेळी उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागात 1 कक्ष अधिकारी, दोन कार्यालयीन अधीक्षक, 12 वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक व 26 कनिष्ठ सहायक लिपिकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर ग्रामपंचायत विभागात 51 ग्रामसेवकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यातील 38 जणांच्या बदल्या या आपसी आहेत. तसेच 9 ग्रामविकास अधिकारी, 1 विस्तार अधिकारी पंचायत व 1 विस्तार अधिकारी सांख्यिकी यांचा समावेश आहे. महिला व बाल कल्याण विभागात 11 जणांच्या बदल्या झाल्या. अर्थ विभागात 6, पशुसंवर्धन विभागात 12 बदल्या झाल्या. आरोग्य विभागात 96, प्राथमिक शिक्षण विभागात 19, बांधकाम उत्तर विभागात 15, लघु पाटबंधारे व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात 7 कर्मचार्‍यांच्या बदल्या झाल्या आहेत.

