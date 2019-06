Featured सार्वमत झेडपी देणार सहा रुपयांत सॅनिटरी नॅपकीनचे पॅकेट Sarvmat Digital Share











डॉ. संदीप सांगळे : एक लाख 18 हजार 575 पॅकेटचा साठा उपलब्ध अहमदनगर (प्रतिनिधी) – एनआरएचएम अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमात ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींसाठी जिल्ह्यात मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन योजनेअंतर्गत एक लाख 18 हजार 575 सॅनेटरी नॅपकीन पॅकेटचा साठा जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाचा मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 10 ते 19 वर्षे वयाच्या किशोरवयीन मुलींची संख्या आहे. मासिक पाळी सुरू होण्याचे वय 10 ते 16 वर्षांपर्यंत असू शकते. किशोरवयीन मुलींमध्ये शारिरिक, मानसिक, भावनिक, बदल होतात. त्यात मासिक पाळी सुरू होणे हा महत्त्वाचा नैसर्गिक टप्पा आहे. ग्रामीण भागामध्ये अज्ञानाच्या कारणाने किशोरवयीन मुलींमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. तसेच या काळात स्वच्छता न ठेवल्याने आजारांनाही सामोरे जावे लागते ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील मुलींसाठी माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणानुसार नगर जिल्ह्यात दरमहा ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन आशा कार्यकर्तीमार्फत माफक दरात वितरित करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत ग्रामीण भागातील 10 ते 19 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन हे सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच मासिक पाळीच्या काळात आरोग्याची काय काळजी घ्यावी व स्वच्छता कशी ठेवावी, या विषयाची जनजागृती ग्रामीण भागांमध्ये आशा स्वयंसेविका व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्फत केली जाणार आहे. याबाबतचे प्रशिक्षण आशा स्वयंसेविका यांना देण्यात आलेले आहे. वितरणासह जनजागृती

जिल्ह्यातील 10 ते 19 टक्के वयोगटातील किशोरवयीन मुलींची नोंद ग्रामीण भागातील प्रत्येक आशा सेविकेकडे उपलब्ध राहणार आहेत. प्रत्येक गृहभेटीत याबाबत आशा सेविका जनजागृती करणार आहे. जिल्ह्यातील किशोरवयीन मुलींना सहा रुपयांना एक सॅनिटरी नॅपकीनचे पॅकेट वितरित केले जाणार आहे. मासिक पाळीच्या काळात घ्यावयच्या काळजीविषयी जनजागृती केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे यांनी दिली.

