यंदाही जिल्हा परिषदेचा 55 कोटी निधी अखर्चित

जिल्हा नियोजन समिती : निधी खर्च करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहण्याची परंपराच सुरू झाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांचा कालावधी असतानाही मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहत असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषदेला सर्वसाधारण, आदिवासी, विशेष घटक आणि बिगर आदिवासी या प्रकारांत निधीचे वितरण करण्यात येते. एकीकडे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकारी निधी मिळत नाही, अशी ओरड करत असतांना जिल्हा परिषदेला मिळालेला निधी मोठ्या प्रमाणात यंदाही अखर्चित राहत असल्याचे समोर आले आहे. दुष्काळामुळे दुर्मिळ झालेली वाळू, बांधकामाचे वाढलेले दर आणि अन्य तांत्रिक कारणामुळे हा निधी अखर्चित राहत असला तरी प्रशासन त्यावर दोन वर्षात तोडगा काढू शकलेला नाही. यामुळे आता जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि प्रशासनाला पुन्हा सरकारकडे अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनूसार जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा सर्वसाधारण क्षेत्रातील 1 कोटी 85 लाख, आरोग्य विभागाचा सर्वसाधारण क्षेत्रातील 3 कोटी 52 लाख आणि आदिवासी क्षेत्रातील 2 कोटी 41 लाख, महिला बालकल्याण क्षेत्रातील सर्वसाधारण विभागातील 4 कोटी 31 लाख, कृषी विभागाचा आदिवासी क्षेत्रातील 53 लाख, सर्वसाधारण क्षेत्रातील 1 लाख आणि विशेष घटक योजनेचा 40 लाख रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा सर्वाधिक क्षेत्रातील 30 कोटी 68 लाखांचा निधीचा यात समावेश असून केंद्र सरकारच्या वाट्याचा हिस्सा राज्य सरकारला न आल्याने ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिल्याचे सांगण्यात आले. यासह सर्वसाधारण क्षेत्राचा 13 लाख 26 हजार, आदिवासी विभाग 47 लाख 26 हजार आणि बिगर आदिवासी विभाग 9 लाख 43 हजार, सार्वजनिक बांधकाम दक्षिण विभागाचा 5 कोटी 51 लाख, उत्तर विभागाचा 1 कोटी 1 लाख, आदिवासी विभाग 97 लाख, पशूसंवर्धन विभागाचा आदिवासी क्षेत्राचा 6 लाख 80 आणि सर्वसाधारण क्षेत्राचा 1 कोटी 11 लाख, समाजकल्याण विभागाचा 17 लाख 90 हजार आणि ग्रामपंचायत विभागाचा 73 लाखांचा अखर्चित निधी यात समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचा सन 2017-18 चा सर्वसाधारण क्षेत्रातील 49 कोटी 23 लाख, विशेष घटक योजनेतील 71 लाख, आदिवासी क्षेत्रातील 4 कोटी 98 लाख आणि बिगर आदिवासी क्षेत्रातील 9 लाख 43 हजार रुपयांचा निधी खर्च होवू शकलेला नाही. अखर्चित असणार्‍या 55 कोटींच्या निधीत काही निधी हा बचत ठेवींचा असून काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अर्थविभागाचे म्हणणे आहे. महिला बालकल्याण विभागाने 6 लाख रुपयाप्रमाणे एक अंगणवाडीसाठी निधी मंजूर केला. प्रत्यक्षात एका अंगणवाडीला 6 लाख 50 हजारांपेक्षा अधिक निधी आवश्यक असल्याने 4 कोटी 31 लाखांचा निधी खर्च होवू शकला नाही. यासह पाणी पुरवठा विभागाने पाठपुरावा करूनही केंद्र सरकारच्या वाट्याचा हिस्सा राज्य सरकारला न आल्याने 30 कोटी 68 लाखांचा निधी अखर्चित राहिला असे सांगण्यात आले.

