जिल्हा परिषदेवर धडकला आशा व गटप्रवर्तकांचा मोर्चा

मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती करून प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी अहमदनगर (प्रतिनिधी) – गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आशा, गटप्रवर्तकांच्या राज्यव्यापी आणि स्थानिक प्रश्‍न सोडविण्याच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना व अहमदनगर जिल्हा आशा संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषदेवर बुधवार 19 जून रोजी धडक मोर्चा काढण्यात आला. ठोस आश्‍वासन मिळत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात सुमारे अडीच तास धरणे धरले. मानधन नको, वेतन हवे! या घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणून निघाला. सरचिटणीस अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, अध्यक्ष अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे, उपाध्यक्षा सुवर्णा शिंदे, कॉ. अंबादास दौंड यांच्या नेतृत्वाखाली बुरुडगावरोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयापासून मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मंगल शिंगाणे, निर्मला खोडदे, जिल्हा संघटक कविता गिरे, रोहिणी कुलट, स्मिता ठोंबरे, स्वाती इंगळे, अर्चना आसने, रूपाली बनसोडे, रूपाली चौधरी, कोमल कासार, मंगल नगरे, कविता गायकवाड, सविता धापटकट, दादाभाऊ शिंदे उपस्थित होते. दुपारी उशिरा जिल्हा आरोग्याधिकारी सांगळे यांनी निवेदन स्वीकारून, स्थानिक प्रश्‍न तालुकानिहाय सोडविण्याचे व राज्य पातळीवरील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिल्याने आंदोलन सुटले. या आंदोलनास संतोष पवार यांनी प्रहार संघटनेच्यावतीने तर संजय डमाळ यांनी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. गेल्या 9 वर्षांपासून आशा व गटप्रवर्तक विविध मागण्या तसेच पगारवाढीसाठी संघर्ष करीत आहेत. या संघर्षातून आशांना 500 रुपयांवरुन 2 हजार रुपये मानधन मिळाले आहे. तर गट प्रवर्तकांना साडेआठ हजारच्या आसपास मानधन मिळत आहे; परंतु वाढती महागाई व कामाचे स्वरूप पाहता हे मानधन अत्यंत तोकडे आहे. 4 जून रोजी आरोग्य मंत्री विजय देशमुख यांनी शिष्टमंडळास 8 जूनपर्यंत मानधन वाढीचा प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु प्रस्ताव अद्यापि पाठवला नसल्याने आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. स्थानिक प्रश्‍न तातडीने न सोडविल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

