केंद्राचे ४० हजार कोटी वाचविण्यासाठी फडणवीस ८० तासांचे मुख्यमंत्री; भाजप खासदाराचा गौप्यस्फोट

मुंबई | प्रतिनिधी

अवघ्या ८० तासांचे मुख्यमंत्री म्हणून विरोधकांसाठी टीकेचे आयते कोलीत मिळालेल्या फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला आहे. कर्नाटकमधील भाजप खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी या संदर्भात नवा गौप्यस्फोट केला आहे.

‘केंद्र सरकारचे ४० हजार कोटी रुपये वाचवण्यासाठी बहुमत नसतानाही फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनविण्यात आले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

Ananth K Hegde,BJP: A CM has access to around Rs 40,000 Cr from Centre.He knew if Congress-NCP-Shiv Sena govt comes to power it would misuse funds meant for development. So it was decided that there should be a drama.Fadnavis became CM&in 15hrs he moved Rs40,000 Cr back to Centre pic.twitter.com/3SNymN1eMQ

— ANI (@ANI) December 2, 2019