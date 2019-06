क्रीडा ब्लॉग Blog: विश्‍वचषक – भारतासमोर बांगलादेशचे आव्हान Sarvmat Digital Share











2019 च्या विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा अर्धा टप्पा पूर्ण झाला आहे. क्रिकेट संघाना आतापर्यंत मिळालेल्या गुणानुसार दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान हे दोन दिग्गज संघ हे स्पर्धेबाहेर फेकले जाणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. बांग्लादेश आणि वेस्ट इंडीज या दोन संघांची सेमी फायनलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी धडपड अजूनही सुरू आहे. आतापर्यंतच्या एकाही सामन्यात भारताचा पराभव झालेला नाही. न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. भारताने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान संघाचा पराभव केला आहे. टीम इंडियाचे पुढील सामने वेस्ट इंडीज, इंग्लंड, बांग्लादेश आणि श्रीलंका संघांविरुद्ध होतील. भारतापुढे मंगळवारी (2 जुलै) धक्कादायक निकालासाठी विशेष ओळखल्या जाणार्‍या बांगलादेशचे आव्हान समोर आहे. सातत्यपूर्ण फलंदाजी करणार्‍या बांगलादेशचा अष्टपैलू खेळाडू शाकिब अल हसनला रोखण्यासाठी भारताला रणनीती आखावी लागेल. त्याने भारताला हरवण्यचा विश्वास व्यक्त केला आहे. भारत सध्या टॉपचा संघ असून विश्वचषकाचा प्रबळ दावेदार आहे. त्यांनी हरवणे शक्य नाही. पण आम्ही त्यांना हरवण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करु, पण त्यांच्यावर मात करु, असा विश्वास शाकिबने व्यक्त केला. आम्हाला अनुभवाची मदत मिळेल. भारताला हरवण्यासाठी चांगल्या कामगिरीची गरज आहे. भारताकडे वर्ल्ड क्लास खेळाडू आहेत, जे त्यांच्या स्वतःच्या बळावर सामना जिंकू शकतात. पण माझं मत आहे की आम्ही त्यांना हरवू शकतो, असा दावा शाकिबने केला. बांगलादेशचे गोलंदाजी प्रशिक्षक सुनील जोशी यांनीही शाकिबच्या विश्वासाला बळ दिलं. भारतीय संघ फिरकीपटूंसाठी प्रसिद्ध आहे हे आम्हाला समजलेय, पण आम्हीही फिरकीपटूंविरोधात चांगले खेळतो, असे सुनील जोशी म्हणाले. भारताचेे पारडे या सामन्यात जड असले तरी जिगरबाज बांगलादेशचा संघ सहजासहजी हार पत्करणार नाही. बांगलादेशचा या विश्वचषक स्पर्धेतील प्रवास अतिशय रंजक ठरला आहे. भारताविरुद्धच्या सराव सामन्यातून बांगलादेशने या स्पर्धेला सुरुवात केली. त्या सामन्यात त्यांना मोठी हार पत्करावी लागली. पण मूळ स्पर्धेत त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. बांगलादेशने पहिल्या सामन्यात बलाढ्य वाटणार्‍या दक्षिण आफ्रिकेला मात दिली. बांगलादेशच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करत 330 धावा चोपल्या आणि आफ्रिकेला 309 धावांत रोखले. विश्वचषक स्पर्धेचा प्रारंभ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 21 धावांनी विजय मिळवून करणार्‍या बांगलादेशने विंडीजला हरवून पाच सामन्यांत पाच गुण मिळवले आहेत. त्यामुळे उपांत्य फेरीसाठी आणखी एक स्पर्धक वाढला आहे. सलामीवीर तमिम इक्बाल आणि यष्टिरक्षक-फलंदाज मुशफिकर रहिम जबाबदारीने फलंदाजी करीत आहेत. लिटन दासने विंडीजविरुद्ध 69 चेंडूंत नाबाद 94 धावांची धडाकेबाज खेळी साकारली होती. परंतु विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बांग्लादेशचा पराभव झाला आहे. बांगलादेशला गोलंदाजीतसुद्धा सुधारणा करावी लागणार आहे. 2007 च्या विश्वचषक स्पर्धेत पहिल्याच फेरीतील सामन्यात तुलनेने दुबळ्या समजल्या जाणार्‍या बांगलादेशने भारताचा भारताला पराभूत केले होते. भारतीय क्रिकेट चाहते आजही हा पराभव विसरलेले नाहीत. त्यानंतर 2011 च्या विश्वचषक स्पर्धेत भारताने दमदार कमबॅक केला आणि थेट स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. पण बांगलादेशकडून झालेली हार भारतासाठी लाजिरवाणीच होती. असा प्रकार पुन्हा एकदा 2019 च्या विश्वचषकात घडेल की काय, असे सध्या चित्र आहे. या विश्वचषक स्पर्धेत अत्यंत दुबळ्या समजल्या जाणार्‍या अफगाणिस्तानने भारताला विजयासाठी अक्षरश: झुंजवले. अनुभवी फलंदाजी आणि प्रतिभासंपन्न गोलंदाजी अशा दोनही गोष्टी भारताकडे होत्या. पण इंग्लंडच्या खेळपट्टीवर अफगाणिस्तानने भारताला निकराची झुंज दिली. अफगाणिस्तानने 6 पैकी 6 सामन्यात पराभव पत्करला असला तरी भारताविरुद्धच्या लढाईत त्यांच्या मानसिक विजयच झाला असेच म्हणावे लागेल. तसा धोका आता भारताला बांगलादेशच्या संघाकडून आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची बांगलादेश ती निराशाजनक मुळीच नव्हती. न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांनी काँटे की टक्कर दिली. 244 धावांच्या आव्हानाचा बचाव करताना बांगलादेशने न्यूझीलंडचे 8 गडी माघारी धाडले आणि सामनादेखील 48 व्या षटकापर्यंत खेचण्यात त्यांना यश आले. इंग्लंडने मात्र बांगलादेशच्या संघाला तब्बल 106 धावांनी पराभव केला. त्यानंतर बांगलादेश फारसा आव्हानात्मक संघ ठरणार नाही असा अंदाज काहींनी व्यक्त केला, पण विंडीजविरुद्ध त्यांनी दमदार कमबॅक केला. 321 धावांचे आव्हान बांगलादेशी वाघांनी केवळ 41 षटकात पूर्ण केले, इतकेच नव्हे तर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात त्यांनी हे यश मिळवले. ऑस्ट्रेलियाने दिलेल्या 381 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करतानाही त्यांनी दमदार आणि वेगवान गोलंदाजीचा चांगलाच समाचार घेतला. ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजीपुढे त्यांनी तब्बल 333 धावांपर्यंत मजल मारली. आतापर्यंत झालेल्या 6 सामन्यात बांगलादेशचे 5 गुण आहेत. मात्र गेल्या दोन सामन्यात बांगलादेश संघाची खेळी पाहता भारताला ते चांगलीच झुंज देतील असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. बांगलादेशच्या संघाकडे गोलंदाजीत धार कमी असली, तरी फलंदाजीत बलाढ्य संघाच्या वेगवान आणि फिरकी मार्‍यापुढे त्यांनी स्पर्धेत 3 वेळा 300 धावांचा टप्पा गाठला आहे. तशातच भारतीय गोलंदाजीकडे पाहायचे तर वेगवान गोलंदाजीची भिस्त जसप्रीत बुमराहवर आहे. भुवनेश्वर कुमार हा स्नायूंच्या दुखापतीमुळे किमान 3 सामने खेळू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत स्विंग गोलंदाजाची उणीव भारताला भासू शकते. त्याच्या जागी मोहम्मद शमीची निवड करम्यात आली आहे. भारताकडे मध्यमगती गोलंदाजीमध्ये हार्दिक पांड्या आणि विजय शंकर हे दोन पर्याय आहेत. पण बांगलादेशच्या फलंदाजांनी ऑस्ट्रेलिया आणि विंडीजच्या गोलंदाजांचा ज्या पद्धतीने समाचार घेतला, त्यानुसार भारतीय संघाचा पाचवा गोलंदाज महागडा ठरू शकतो. भारताची बांगलादेशशी झुंज 2 जुलैला होणार आहे. दरम्यानच्या काळात भारत वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड या दोन संघाशी दोन हात करणार आहे. विंडीजने गुणतालिकेत अव्वल असलेल्या न्यूझीलंडच्या संघाविरुद्ध केलेला खेळ पाहता भारताला हे आव्हान सोपे नसेल. दुसरीकडे इंग्लंडचे उर्वरित 3 सामने हे भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्याशी आहेत. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या सामन्यात इंग्लंड विजय मिळवण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार. या दोन सामन्यानंतर भारत आणि बांगलादेश हे एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. या सामन्यात भारतीय संघाचे समीकरण काय असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. अफगाणिस्तानच्या संघाने भारताला ज्याप्रकारे झुंजवले, त्याप्रकारे बांगलादेशी संघाने झुंजवले, तर बांगलादेशकडून भारताची शिकार होवू शकते. भारत व पाकिस्तानविरोधातील दोन्ही सामने बांग्लादेशसाठी महत्त्वाचे असून गोलंदाज म्हणून शाकिबची कामगिरी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील जोशी बांग्लादेशचे फिरकी प्रशिक्षक आहेत. भारताविरूद्ध विजयासाठी बांग्लादेश रणनीती आखत असल्याचे जोशींनी म्हटले आहे. -धनंजय शिंदे

