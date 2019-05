क्रीडा दहा संघ, एक स्वप्न : वेस्ट इडिंज आणि पाकिस्तान सामन्याला सुरवात Gokul Pawar Share









नॉटिंगहॅम : आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा दुसरा सामना विंडीज आणि पाकिस्तान या दोन संघांमध्ये होणार आहे. हा सामना शुक्रवारी ३१ मे २०१९ रोजी नॉटिंगहॅम या मैदानावर दुपारी ३ वाजता खेळवण्यात येत आहे. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स आणि हॉट स्टारवर करण्यात येणार आहे. हा सामना जिंकून विश्वचषकाची विजयी सुरुवात करण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न आहे. विंडीजने १९७५ आणि १९७९ या वर्षी विश्वचषकावर आपले नाव कोरले आहे तर पाकिस्तानने १९९२ मध्ये स्पर्धा जिंकली आहे. विंडीज संघाचा फलंदाजीची मदार गेल, हेटमायर, शाई होप, डॅरेन ब्रावो निकोलस पुरण, इविन लुईस यांच्यावर आहे. तर अष्टपैलूंमध्ये आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रेथवेट, जेसन होल्डर आहेत. गोलंदाजीत शेल्डन कॉट्रेल, शॅनॉन गॅब्रील, अशले नर्स, फेबिअन अलेन, ओशन थॉमस, केमार रोच आहेत. पाकिस्तानच्या फलंदाजीची मदार फकर झमान, बाबर आझम, मोहंमद हाफिज, इमाम उल हक, सर्फराझ अहमद, शोएब मलिक यांच्यावर आहे. अष्टपैलूंमध्ये शादाब खान, इमाद वासिम यांच्यावर आहे. गोलंदाजीत वहाब रियाझ, मोहंमद अमीर, हसन अली, शाहीन आफ्रिदी, जुनेद खान, फहीम अश्रफ यांच्यावर आहे . हे मैदान ट्रेंट ब्रिज या नावाने ओळखले जाते. येथे एकूण १५, ३५० प्रेक्षक बसू शकतात. नॉटिंगमशार या संघाचे हे घरचे मैदान आहे. या मैदानावरील सर्वाधिक धावसंख्या ४८१-६ इंग्लंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया १९ जून २०१८ नीचांकी धावसंख्या दक्षिण आफ्रिका ८३ विरुद्ध इंग्लंड २६ ऑगस्ट २०१८ या मैदानावरील सर्वात मोठा विजय इंग्लंड २४२ धावांनी विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया १९ जून २०१८ निसटता विजय विंडीज ३ धावांनी विरुद्ध इंग्लंड २० जुलै २००० या मैदानावर सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज मॉर्गन १३ सामने ११ डाव ४६२ धावा १ शतक ३ अर्धशतके सर्वाधिक स्कोर ११३ या मैदानावर सर्वाधिक बळी जेम्स अँडरसन ८ सामने ८ डाव १६ विकेट्स हवामान : अंशतः ढगाळ असण्याचा अंदाज आमनेसामने : १३३ ६० विजयी पाकिस्तान ७० पराभव ३ अनिर्णित यांच्यावर असेल लक्ष : गेल , रसेल , मलिक , हाफिज , अमीर पाकिस्तान : इमाम ऊल हक , असिफ अली , बाबर आझम , शोएब मलिक , हरिस सोहेल , फकर झमान , सर्फराझ अहमद , इमाद वासिम, हसन अली, मोहंमद अमीर, शाहीन आफ्रिदी, जुनैद खान, शादाब खान, वहाब रियाझ, अबिद अली, फहीम अश्रफ. विंडीज : जेसन होल्डर, फेबिअन अलेन, डॅरेन ब्रावो, कार्लोस ब्रेथवेट, शेल्डन कोटरेल, शॅनॉन गाबरेल, शाई होप, शिमोन हेटमायर, क्रिस गेल, आंद्रे रसेल, अशले नर्स, इविन लुईस, निकोलस पुरण, केमार रोच, ओशन थॉमस. सलिल परांजपे, देशदूत नाशिक

