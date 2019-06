सेल्फी व्हॉट्सअपवर ब्लॉक केलेले ओळखण्यासाठी Sarvmat Digital Share











व्हॉटसअप न वापरणारा व्यक्ती सापडणे दुर्मिळच. मात्र एखाद्याने आपल्याला ब्लॉक केले तर त्याची माहिती किंवा नोटिफिकेशन मिळत नाही. मात्र आपला क्रमांक ब्लॉक झाला आहे का हे जाणून घेण्यासाठी इथे काही टिप्स सांगता येतील. सोशल मीडियामुळे संवाद प्रक्रिया केवळ सुलभ झाली नाही तर अतिशय सरळ, सोपी बनली आहे. परगावातीलच नाही तर परदेशातील व्यक्तीही काही क्षणात तुमच्याशी बोलू शकतो तर पाहू देखील शकतो. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअप यासारख्या माध्यमामुळे संवाद प्रक्रिया वाढली आहे. या माध्यमातही व्हॉटसअप हे सर्वात लोकप्रिय होय. व्हॉटसअपमध्ये दररोज नवनवीन फिचर येत आहेत. त्यापैकीच ब्लॉक हे फिचर मानले जाते. अनोळखी व्यक्ती किंवा इच्छा नसताना एखादा व्यक्ती सतत चॅट करत असेल किंवा बोलत असेल तर त्याला ब्लॉक करण्यासाठी व्हॉटसअपने फिचर उपलब्ध करून दिले आहे. आपल्यालाही एखाद्या व्यक्तीने ब्लॉक केले असेल तर ते लवकर समजत नाही. कोणत्याही कारणावरून आपल्याला ब्लॉक करता येते किंवा तुम्ही ब्लॉक करू शकता. आपला नंबर ब्लॉक झाला आहे की नाही हे जाणून घेऊ या. ब्लॉक केल्याचे ओळखण्यासाठ सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे आपण कॉन्टॅक्टच्या चॅट विंडोमध्ये लास्ट सिन किंवा ऑनलाइन स्टेटस पाहा. ते जर दिसत नसेल तर कदाचित आपला क्रमांक ब्लॉक झाला आहे, असे समजावे. अर्थात लास्ट सिन सेटिंगमध्ये बदल करण्याची सोय आहे. त्यामुळे आपण ब्लॉक आहोत का, हे निश्‍चित सांगता येत नाही. दुसरा मार्ग म्हणजे कॉन्टॅक्टच्या प्रोफाईल फोटोचे अपडेटस पाहा. जर आपण ब्लॉक असाल तर यूजरचा प्रोफाइल फोटो आपल्याला कधीही दिसणार नाही. ब्लॉक करण्यापूर्वीचाच प्रोफाईल फोटो आपल्याला दिसेल. कॉन्टॅक्टला संदेश पाठवून पाहा. जर ब्लॉक असाल तर कॉन्टॅक्टला पाठविलेला मेसेजवर एकच मार्क दिसेल. याचा अर्थ आपल्याकडून पाठविलेला संदेश समोरील व्यक्तीला मिळालेला नाही.

कॉन्टॅक्टला व्हिडिओ कॉल करून पाहा. जर आपण ब्लॉक असाल तर समोरील व्यक्तीला कॉल जाणार नाही. कॉन्टॅटबरोबर व्हॉटसअप ग्रुप तयार करून पाहा. आपण ब्लॉक आहोत की नाही हे पाहण्याचा हा सर्वात शेवटचा आणि योग्य मार्ग आहे. तर समोरील व्यक्तीने आपल्याला ब्लॉक केले असेल तर आणि आपण त्याला घेऊन व्हॉटसअप ग्रुप तयार करत असाल तर आपल्याला यू आर नॉट ऑथरायजल्ड टू अ‍ॅड दिस कॉन्टेक्टचा मेसेज दिसेल. म्हणजेच आपण ब्लॉक आहात आणि या कॉन्टॅक्टबरोबर ग्रुप तयार करू शकत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.

