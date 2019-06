Featured सार्वमत हक्काच्या पाण्याच्या संरक्षणासाठी इंदोरी फाटा येथे शुक्रवारी आंदोलन Sarvmat Digital Share











अकोले (प्रतिनिधी)- तालुक्यातील निळवंडे धरणाचे प्रकल्पग्रस्त, कालवेग्रस्त व लाभधारक शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या पाण्याच्या संरक्षणासाठी अकोले तालुका कालवेग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्यावतीने शुक्रवार, दि. 7 जून 2019 रोजी सकाळी इंदोरी फाटा येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. अकोले तालुक्यातील भंडारदरा धरणाचे पाणीवाटपनुसार आपले हक्काचे 11.70 टक्के पाणी बारमाही बागाईत करण्यासाठी माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांचे नेतृत्वाखाली संघर्ष करून मिळवून दिलेले आहे. व त्याप्रमाणे भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचा वापर उपसा जलसिंचन योजना करून आपण शेतकर्‍यांनी सुरू केलेली आहे. हा आपला पाण्याचा हक्क कायमस्वरुपी अबाधीत ठेवून पूर्ण झालेले निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रात आपल्या तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे हक्काचे लाभक्षेत्राचे पाणी किती? व उच्चस्तरीय कालव्याचे शेतीसाठीचे आवर्तन किती हे लेखी स्वरुपात जलसंपदा विभागाने दिले पाहिजे. तसेच दोन्ही धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणारे पाणी त्या विभागातील शेतकरी व जनतेसाठी आरक्षित किती व ते कसे देणार तसेच त्या शेतकर्‍यांच्या हक्काच्या अपूर्ण राहिलेल्या पाणी योजना सरकारने ताबडतोब पूर्ण करून प्रकल्पबाधीत शेतकर्‍यांना पाणी देण्याची व्यवस्था त्वरीत करावी. तसेच निळवंडे धरणामुळे अकोले तालुक्यातील प्रवरा नदीचे पात्र पूर्णत: कोरडे झालेले असून पाणी पातळी खालावलेली आहे. त्याकरिता प्रवरा नदी बारमाही रहाण्यासाठी प्रोफाईल वॉलची आग्रही मागणी आहे म्हणून प्रोफाईल वॉलचे काम ताबडतोब सुरु करावे व प्रवरा नदीचे संरक्षण करावे. सरकारच्या धोरणानुसार पाणी बचत करण्याकरीता बंदिस्त कालव्यांचे धोरण घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे निळवंडे धरणाचे कॅनॉल अकोले तालुक्यातून बंदिस्त पाईपने करण्यात यावे व कायमस्वरुपी नष्ट होणारी जमीन वाचविण्यासाठी व कालवेबाधीत शेतकरी जे भूमिहीन होणार आहे त्यांचे संरक्षण करण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकर्‍यांचे प्रलंबित असलेले सर्व प्रश्‍न ताबडतोब कार्यवाही करुन सोडविण्यात यावेत. वास्तविक निळवंडे धरणासाठी अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी जमिनी देऊन त्याग केलेला आहे व पुनर्वसनासाठीही जमिनी दिलेल्या आहे व धरणाचे कामाला पूर्ण सहकार्य केलेले आहे, असे असताना अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित व हक्काच्या मागण्यांसाठी सरकारने तीन वर्षांत कोणतेही पाऊल उचलले नाही तसेच कॅनॉलच्या कामाच्या संदर्भात अनेक त्रुटी जलसंपदा विभागाने ठेवलेल्या आहे मात्र अकोले तालुक्यातील शेतकरी, कार्यकर्ते व नेते यांना बदनाम करण्याची भुमिका घेऊन लोक राजकारण करण्यासाठी निळवंडे धरणाचे कालव्याचे व पाण्याचे चुकीचे भांडवल करत आहेत. त्याचा जाहिर निषेध करत असल्याचे अकोले तालुका कालवेग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्यावतीने नमूद करण्यात आले आहे.

