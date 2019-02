पाकचा खोटारडेपणा उघड; एफ-१६ विमानाचे दाखवले पत्रकार परिषदेत अवशेष

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था

भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये दहशतवादी तळ उद्धवस्त केले. त्यानंतर पाकिस्तानकडून २७ फेब्रुवारी रोजी भारताच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन करत एफ-१६ या विमानांचा वापर केला.

पाकिस्तानकडून याचा यापूर्वी एफ-१६ विमानांचा वापर करण्यात न आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या विमानातून निघालेले अवशेष आज पत्रकार परिषदेत दाखविण्यात आल्याने पाक पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहे.

आज नवी दिल्लीत तिन्हीही सैन्य दलांच्या प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेतली. याप्रसंगी अवशेष दाखविण्यात आले.

Major General Surendra Singh Mahal: As long as Pakistan continues to harbour terrorists, we will continue to target the terror camps pic.twitter.com/IOl8768FxU

— ANI (@ANI) February 28, 2019