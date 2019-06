Featured सार्वमत विसापूर तलावातील अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले Sarvmat Digital Share











अतिक्रमण करणार्‍यांना नोटिसा बजाविणार, तलाव क्षेत्राची होणार मोजणी, महसूल विभाग करणार सहकार्य श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी) – तालुक्यातील विसापूर जलाशयाची मातीची भिंत 7440 फूट म्हणजे सुमारे सव्वादोन किलोमीटर लांब व 84 फूट उंच आहे. या जलाशयाला शंभर वर्षे पूर्ण होऊन गेले असले तरी आता या धरण क्षेत्रात झालेल्या अतिक्रमणामुळे या धरणाच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचला आहे .याबाबत दैनिक सार्वमत मध्ये हजारो एकर क्षेत्रावर असलेल्या अतिक्रमण बाबत बातमी प्रसिध्द झाली. यांनंतर कुकडी पाटबंधारे विभाग 2 चे कार्यकारी अभियंता स्वप्निल काळे यांनी या विसापूर तलावाच्या सर्व क्षेत्राच्या मोजणीसाठी प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. ज्याचे अतिक्रमण आहे, त्यांना पाहिल्या टप्प्यात नोटीस बजावणी करणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तर तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी देखील ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला महसूल विभाग सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. विसापूर तलावाच्या सांडव्याच्या परिसरातील जमिनीवर 1982 सालापासून अतिक्रमण करून 100 एकर च्या आसपास जमिनीवर शेती पिकवणार्‍या तीन शेतकर्‍यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला अणि या धरणवजा तलावात विसापूर, पिंपळगाव पिसा, निंबवी अशा गावांच्या हद्दीत अनेक स्थानिकांनी आतिक्रमणे केली असल्याने या सर्वच आतक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. याबाबात सार्वमत मध्ये बातमी प्रसिध्द झाली होती. 1917 ते 1923 या सहा वर्षाच्या कालावधीत या धरणाचे विसापूर कारागृहातील बंदिवानांकडून काम करून घेण्यात आले. त्यावेळी हे धरण बांधण्याठी 21 लाख व कालवा व कामासाठी 19 लाख असा या प्रकल्पावर केवळ 40 लाख खर्च झाला. या धरणावर 28000 एकर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचा प्रयत्न इंग्रज सरकारकडून करण्यात आला. अशाप्रकारे जुन्या तंत्राचा वापर करुन 27 किलोमीटर कालव्यांसह काम झाले. मात्र या धरणाला 100 वर्ष होऊनही प्रशासनाचे फारसे लक्ष या धरणाकडे गेले नसल्याने या धरणामध्ये गाळ साठत गेला. पाणी साठविण्याची जी क्षमता होती ती कमी होत असताना आसपासच्या अनेक जणांनी सोयीनुसार बुडीत जमिनीची माहिती करून आतिक्रमण करायला सुरुवात केली. आता कुकडी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांनी विसापूर तलावातील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. कुकडीचे कार्यकारी अभियंता स्वप्निल काळे यांनी या अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजाविण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून यांनतर आतिक्रमण काढण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर सर्व तलाव क्षेत्राची मोजणी होणार असल्याचे सांगितले. महसूल विभाग करणार कारवाई

ज्यांनी विसापूर तलावाच्या हद्दीत आतिक्रमणे केली आहेत, त्यांच्या आतिक्रमण निश्चितीनंतर ती काढण्यात येतील. यासाठी कुकडी पाटबंधारे विभागाला महसूल विभाग सहकार्य करणार असल्याचे तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी सांगितले.

Tags: