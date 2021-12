Video : नाशकात विनाहेल्मेट धारकांची परीक्षा; देशदूतचा स्पेशल रिपोर्ट

नाशिक | प्रतिनिधी | nashik

नाशकात नो हेल्मेट नो पेटोल (No Helmet No Petrol), नो हेल्मेट नो कोऑपरेशन (No Helmet No Cooperation), हेल्मेट नसणाऱ्यांचे समुपदेशन मोहीम राबविण्यात येत आहे. यापाठोपाठ दि. ०१ डिसेंबरपासून वाहतूक पोलिसांतर्फे (Traffic Police) हेल्मेट नसणाऱ्यांचे समुपदेशन करून त्यांची परीक्षा घेतली जात आहे. या परीक्षेत पत्रात गुण मिळवल्यानंतरच परीक्षार्थींना आपले वाहन आणि परवाना परत मिळणार आहे. ज्यांना पात्रता गुण मिळणार नाही त्यांचे पुन्हा समुपदेशन केले जाईल आणि नंतर पुन्हा परीक्षा घेतली जाईल. याबाबत आढावा घेतलाय दैनिक देशदूतचे प्रतिनिधी वैभव कातकाडे यांनी. पाहा व्हिडिओ...