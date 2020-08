सह्याद्रीचे खोरे निसर्गाने ओथंबले

सह्याद्रीचे खोरे सध्या निसर्गाने ओथंबून वाहत आहे. सर्वत्र खुललेला निसर्ग, पावसाचा लपंडाव आणि खळखळून वाहणारे ओढे, नाले आणि धबधबे यामुळे हा परिसर पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. समरद येथील रिव्हर्स फॉल आणि रतनवाडीतील नेकलेस फॉल पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे.

The Sahyadri valley is currently overflowing with nature. The drizzle of rain and waterfalls are attracting tourists to the area. Tourists are flocking to see the #reverse_fall at Samrad and the #necklace_fall at Ratanwadi.

Video_Swapnil Shaha, Bhandardara