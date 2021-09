Video : महाबँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण; त्वरित नोकरभरती करा

बँकेने उघडलेल्या नवीन शाखा (New branch of the bank) आणि वाढलेला व्यवसाय यामुळे निर्माण झालेली अतिरिक्त कर्मचान्याची गरज लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार रजा मिळत नाही. मधल्या काळात जनधन, सामाजिक सुरक्षितता विमा योजना, पेंशन योजना, मुद्रा यासारख्या योजनामुळे वाढलेला कामाचा बोजा लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना विलक्षण तणावाखाली काम करावे लागत आहे.