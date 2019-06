Featured मुख्य बातम्या सार्वमत गणवेशाचे पाच कोटींचे अनुदान वर्ग Sarvmat Digital Share











नगर जिल्ह्यातील एक लाख 63 हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील पहिली ते दहावी पर्यंतच्या सर्व मुली तसेच अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्य्ररेषेखालील मुले अशा एक लाख 63 हजार 270 विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश देण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडून चार कोटी 89 लाखांचे अनुदान गणवेश खरेदीसाठी वर्ग करण्यात आले आहे. त्यातून आता विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी गेल्या वर्षी सुरु केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेला शासनाने यावर्षी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी खरेदी केल्यानंतरच गणवेश मिळणार आहेत. वर्षभरापासून चाललेली शाळा व्यवस्थापन समित्यांची मागणी अखेर शासनाने यावर्षी पूर्ण केली आहे. 2016 साली राज्य सरकारने शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये ज्या ठिकाणी शासनाद्वारे वस्तू स्वरूपात अनुदान देण्यात येते त्याठिकाणी वस्तू ऐवजी रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या खार्‍यावर बँकेत अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये गणवेश खरेदीही समाविष्ट करण्यात आली होती. गणवेश खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थी व पालकाच्या नावाने बँकेत संयुक्त खाते उघडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. गेल्या वर्षी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेद्वारे गणवेशाचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. मोफत गणवेश अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 400 रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हे 400 रुपये बँकेच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे शून्य शिलकीवर संयुक्त खाते बँकेत उघडण्यात आले होते. मात्र या खात्यांवर वर्षभरात इतर व्यवहार नसल्याने खाते वर्षभर सुरु ठेवण्यास अडचणी येत होत्या. तसेच बँकेकडून होणार्‍या व्यवहारासाठी एसएमएस शुल्क, जीएसटी शुल्क तसेच किमान रक्कम शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मोफत मिळण्याआधीच त्यांचे बहुतांश पैसे बँक कपात करत असत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीसह विद्यार्थी व पालकांकडून पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत गणवेश वाटप करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा गणवेश संच वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थी संख्या व दिलेले अनुदान

अकोले 15 हजार 940 (47 लाख 82 हजार), जामखेड 7 हजार 882 (23 लाख 64 हजार), कोपरगाव 12 हजार 355 (37 लाख 6 हजार), कर्जत 9 हजार 180 (27 लाख 54 हजार), नगर 11 हजार 253 (33 लाख 75 हजार), नेवासा 16 हजार 87 (48 लाख 26 हजार), पारनेर 10 हजार 60 (30 लाख 18 हजार), पाथर्डी 10 हजार (31 लाख 59 हजार), राहुरी 12 हजार 720 (38 लाख 16 हजार), राहता 10 हजार 147 (30 लाख 44 हजार), शेवगाव 9 हजार 579 (28 लाख 73 हजार), संगमनेर 16 हजार 852 (50 लाख 55 हजार), श्रीगोंदा 12 हजार 114 (36 लाख 34 हजार), श्रीरामपूर 8 हजार 569 (25 लाख 70 हजार).

Tags: