गेल्या तीन दिवसात नाशिक शहरात २० करोना बाधित दगावले; जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या पोहोचली ३०३५ वर











नाशिक । प्रतिनिधी नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात करोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आता सरासरी बाधा होणार्‍यांचा आकडा 100 च्या आसपास गेला आहे. नाशिक जिल्ह्यात करोनाचे रुग्ण तीन हजार पार झाले असून आज 37 बाधितांमुळे जिल्हयातील रुग्णसंख्या 3035 वर पोहोचली आहे. आज सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत नाशिकमध्ये 5, तर जिल्ह्यात 32 रुग्ण बाधित आढळून आले आहेत. सिन्नर, पिंपळगाव गरुडेश्वर, भगूर नाशिक, नांदगाव संसरी गाव, देवळाली कॅम्प, पिंपळगाव बसवंत, रामाचे पिंपळस, लोणारवाडी, जायगाव, धुळवड, ठाणगाव, शिवाजी नगर सिन्नर, मोहाडी, कोणार्क नगर आणि मखमलाबाद विंचूरगवळीमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. तर दुसरीकडे आज एकाच दिवशी शहरातील विविध भागात 162 संशयित दाखल झाले असुन दि. 21, 22 व 23 जुन अशा 3 दिवसात 20 जणांचा मृत्यु झाला आहे. शहरातील 169 परिसर इमारती प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणुन जाहीर झाले असुन महापालिका कर्मचार्‍यांना बाधा झाल्याचे समोर आले आहे. शहरात गेल्या दहा दिवसांपासुन मोठ्या प्रमाणात संसर्ग वाढला असुन सरासरी 70 नवीन रुग्ण समोर येत असल्याने शहरात भितीचे वातावरण पसरले आहे. सर्वच भागात आता नवीन रुग्ण समोर येत असल्याने आता शहरात बहुतांशी भागात लॉकडाऊन पुकारण्यात आहे. गेल्या दहा दिवसात 783 नवीन रुग्ण वाढले आहे. यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या 10 दिवसात 45 जणांचा मृत्यु झाला आहे. या बुधवारी (दि.17) सहा मृत्यु , शनिवार (दि.20) रोजी पाच मृत्यु, रविवारी (दि.21) सहा मृत्यु, सोमवार (दि.22) सहा आणि मंगळवारी (दि.23) आठ मृत्यु असे सलग मृत्यु शहरात सुरू अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यात सोमवारी झालेल्या मृत्युत 40 वर्षीय महिला रा. मनोहर गार्डन नाशिक, 65 वर्षीय वृध्द रा. फकीरवाडी, जुने नाशिक, 66 वर्षीय महिला रा. हरिवंदन सोसायटी उपनगर, 67 वर्षीय वृध्द रा. कोकणीपुरा, 69 वर्षीय वृध्दा रा जुने नाशिक व 59 वर्षीय महिला रा. कालिदास कलांमदिर जवळ नाशिक समावेश आहे. तर मंगळवारी झालेल्या मृत्युत लक्ष्मी निवास पेठरोड, दत्तनगर येथील 57 वर्षीय महिला, गुलमोहर सोसायटी पखालरोड येथील60 वर्षीय पुरुष, चौक मंडई जुने नाशिक येथील 67 वर्षीय पुरुष, अमरधामरोड नाशिक येथील 85 वर्षीय पुरुष, काझीपुरा जुने नाशिक येथील 55 वर्षीय पुरुष, फुलेनगर पेठरोड येथील 65 वर्षीय महिला, भिमवाडी शंकरनगर येथील 33 वर्षीय पुरुष, शिवाजी चौक मिरा दातार दर्गा जुने नाशिक येथील 50 वर्षीय पुरुष यांचा यात समावेश आहे. मंगळवारी 78 जणांना करोना झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बाधीतांत पंचवटी 25, 29 वर्षीय महिला, म्हसरुळ 55 वर्षीय पुरुष, कोणार्कनगर आडगांव 6 वर्षीय पुरुष, राणेनगर 33 वर्षीय पुरुष, द्वारका 52, वर्षीय पुरुष, पुष्पकनगर नाशिक 50 वर्षीय पुरुष, जुने नाशिक 77 वर्षीय महिला, सेरेन मेडोज गंगापूररोड 60 वर्षीय महिला, गंगापूररोड 39 वर्षीय पुरुष, वडाळारोड 49 वर्षीय महिला, नाशिकरोड 54 वर्षीय पुरुष, पेठरोड 19 वर्षीय पुरुष, 21 वर्षीय महिला, हिरावाडी पंचवटी 55 वषीय पुरुष यांच्यासह इतर रुग्णांचा समावेश आहे.

