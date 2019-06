Featured सार्वमत क्लासवाल्या सरांचा बाजार गरम Sarvmat Digital Share











-संदीप रोडे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वार्‍यावरच । पार्किंगने खाल्ले रस्ते । पालिकेने धाडल्या नोटिसा जे गुरूजन मुलांना शिक्षणाचे धडे देताहेत, त्यांनाच आता महापालिका प्रशासनाला सुरक्षेचे धडे देण्याची वेळ आली आहे. ज्ञानगुण संपन्न, अतिउच्च शिक्षण घेतलेल्यांनी शिक्षणाच्या बाजारात आपली ‘दुकानदारी’ थाटून पथारी मांडली अन् मुलांसोबतच पालकही त्याला बळी पडले, हे सत्य स्वीकारलेच पाहिजे. क्लास या गोंडस नावाखाली भरणार्‍या वर्गातील मुलांच्या सुरक्षेची कोणतीच काळजी घेतली जात नाही. हे वास्तव डोळ्याला दिसत असले तरी त्याबद्दल त्या सरांना कोणी जाब विचारत नाही. बुध्दीजिवी असलेल्या सरांचे खिसे ‘बंडलांनी’ गरम असल्याने तेही कोणाला मोजयाला तयार नाहीत. आता छडी हातात घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडून कायद्याचे वळ उमटविण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नसल्याचे चित्र आजमितीला तरी दिसते आहे! शासकीय सेवेतील डॉक्टरांना जशी खासगी ओपीडी चालविण्यास कायद्याने मनाई आहे, तसाच कायदा मास्तरांनाही लागू आहे. म्हणजे शासकीय शाळा-कॉलेजात ज्ञानार्पण करणार्‍या सरांनी खासगी शिकवणी अर्थात क्लास चालविणे हे नियमबाह्य आहे. पण या मास्तरांनी शिक्षणाच्या बाजारात ‘क्लास ओपन’ करून दुकानदारी सुरू केली आहे. शैक्षणिक टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्याला कलाटणी देणार्‍या परीक्षा म्हणून आज दहावी, बारावीकडे पाहिले जाते. शाळा-कॉलेजात त्यासाठी मास्तर त्यांना धडे देत असतातच, पण शिक्षणाच्या बाजारात आपला मुलगा/मुलगी टॉपर असावा अशी पाल्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळेच ते अतिरिक्त शिक्षणाच्या हट्टापोटी मुलांना खासगी शिकविणीला अर्थात क्लासला धाडतात. त्यासाठी अवाच्या सवा फी भरायलाही पालक तयार असतात. काहींची परिस्थिती नसली तरी स्पर्धेच्या युगात पाल्याचा टिकाव लागावा, यासाठी तेही ‘मोडघड’ करून मुलांना क्लास लावतात. मात्र मुलं ज्या हॉलमध्ये क्लास घेतला जातो, त्या हॉलमधील सुरक्षेची मोजदाद कोणी करत नाही. क्लाससाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या सायकल, मोपेड अन् बाईक पार्किंगपासून ते थेट अग्नी सुरक्षा उपाययोजनापर्यंतचा विचार केला तर सगळ्याच प्रश्‍नांचे उत्तर निगेटिव्ह येते. क्लासला येणार्‍या मुली असतील तर त्यांच्या सुरक्षेचे तर विचारयालाच नको. काही क्लासचालकांनी नावाला वॉचमन ठेवले असतीलही, पण शिक्षणाच्या बाजारात खिशात बंडल (पैशाचे हं..!) भरणार्‍या बुध्दीजिवी मास्तरांच्या मनाला सुरक्षेच्या विचाराने कधी स्पर्श केल्याचे आजतरी दिसत नाही. सावेडी उपनगरात तर क्लासचालकांचा बाजारच भरलेला आहे. भल्या पहाटेपासून ते थेट रात्री उशिरापर्यंत क्लासच्या बाजारातील या दुकानात मुलांची तुडूंब गर्दी दिसते. पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय? या प्रश्‍नांने भल्याभल्याची मती गुंग होते. महापालिकेने प्रत्येक क्लासचालकांना इमारतीचे फायर ऑडिट सक्तीचे केले आहे. तसे परिपत्रक काढले गेले, पण ये रे माझ्या मागल्यागत हे परिपत्रक मास्तरांनी डस्टबिनमध्ये टाकले तर आश्‍चर्य वाटयाला नको. आजपर्यंत इतके क्लासचालक नगरात असले तरी एकानेही फायर ऑडिट केलेले नाही. सुरतमध्ये क्लासरुमला लागलेल्या आगीची आठवण झाली की काळीज धस्सं होतं. मग नगरातील मास्तरांचे काळीज नेमक कशाचं बनल आहे? हे कोणालाच कळत नाही. क्लासच्या हॉलमधील सुरक्षा आमची, बाहेरच्याशी संबंध काय? असा सवाल कदाचित हे क्लासचालक करतील. पण मग क्लासमधील सुरक्षेच्या उपायाचे काय? हे त्यांनी जाहीर करावेच. क्लास सुटल्यानंतर अन् सुरू होण्यापूर्वी त्याच कॅम्पसमध्ये काय उद्योग चालतात, हेही त्यांनी एकदा पडताळून पहावेच. क्लासला येणार्‍या पाल्यांमध्ये ‘आपलाच मुलगा/मुलगी’ पहावा म्हणजे किमान सुरक्षेची जाणीव तरी होईल. असो, आजकालच्या जगात फुकटात काहीच मिळत नाही असं म्हटलं जात. तसं शिक्षणही फुकटात मिळेल अशी कोणाची अपेक्षा असेल तर साफ चुकीची. ज्ञानी मास्तरांनी ज्ञानार्पण करताना त्याचे मुल्य जरूर घ्यावे. त्याबद्दल दुमत नाही, पण घेतलेल्या मुल्याच्या परतफेडीमध्ये आपल्या दारात आलेल्या मुला-मुलींच्या सुरक्षेचीही हमी असते, हे क्लासवाल्या मास्तरांसोबतच तेथे आपल्या लेकरांना धाडणार्‍या पालकांनीही विसरू नये! आता आली बारी..

क्लासमध्ये येणारे मुले-मुली आपली वाहने वाहनतळाचा अभाव असल्याने अनेकदा रस्त्यावरच लावतात. यामुळे रस्त्याची एक बाजू वाहतुकीसाठी पुर्णपणे बंद होते. त्यामुळे क्लासमधील सुरक्षेचा प्रश्‍न जेवढा महत्त्वाचा तेवढेच त्यांच्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी देखील गंभीर आहे. ज्या इमारतींमध्ये क्लास चालतात, त्या इमारतींना आकारला जाणार कर व्यावसायिक आहे की नाही, हे देखील तपासण्याची गरज आहे. निवासी इमारतीमध्ये भरणार्‍या या बाजाराला वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे. शासनाने खासगी क्लाससाठी दिलेल्या नियमावलीचे किती पालन केले जाते, हे तपासण्याची वेळ आता आली आहे. कायद्याच्या कसोटीत किती क्लास बसतात ही तपासणीची बारी आता आलीच आहे.

