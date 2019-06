Featured सार्वमत सार्वमत कर्मयोगिनी पुरस्कार प्रदान सोहळा आज Sarvmat Digital Share











कर्तृत्ववान महिलाशक्तीचा सन्मान : 11 विभाग, 53 नामांकने, 22 पुरस्कार अहमदनगर (प्रतिनिधी) – बहुप्रतीक्षित सार्वमत कर्मयोगिनी पुरस्कार प्रदान सोहळा आज मंगळवार, 4 जून रोजी रंगणार आहे. आपापल्या क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी बजाविणार्‍या कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. विविध 11 विभागांतून 53 नामांकने आहेत. प्रत्येक विभागातून निवड मंडळ आणि ऑनलाईन विभागातून प्रत्येकी एका कर्मयोगिनीची निवड अंतिम पुरस्कारासाठी होणार आहे. अहमदनगर शहरातील नगर-शिर्डी महामार्गावरील माउली सभागृहात सायंकाळी 5.30 वाजता या सोहळ्याला प्रारंभ होईल. कर्मयोगिनी-2018च्या सत्रातील कृषी विभागातील विजेत्या, सीडमदर म्हणून जागतिक पातळीवर सन्मान झालेल्या गावरान बियाणे कोष निर्मात्या राहीबाई पोपेरे विशेष पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहतील. देशदूत-सार्वमत समूहाचे कार्यकारी संचालक तथा इंटरनॅशलन अ‍ॅडव्हर्टायजिंग असोशिएशनच्या इंडियन चॅप्टरचे कोषाध्यक्ष जनक सारडा, त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा सौ. सुमतीताई घाडगे पाटील, संस्थापक साहेबराव घाडगे पाटील, कोपरगावच्या माजी नगराध्यक्षा सुहासिनी काकासाहेब कोयटे, समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या मॅनेजिंग ट्रस्टी स्वाती संदीपराव कोयटे यांची प्रमुख उपस्थिती राहील. नगर जिल्ह्यातील महिला वर्गात लोकप्रिय झालेल्या सार्वमत कर्मयोगिनी पुरस्कारांचे हे दुसरे वर्ष आहे. 2018 मध्ये महिला दिनाच्या औचित्याने या पुरस्कार सोहळ्याला प्रारंभ करण्यात आला. समाजातील विविध क्षेत्रांत अनेक मान्यवर महिला योगदान देत आहेत. त्यांच्या प्रतिभेला प्रोत्साहन देणे आणि प्रतिकूलतेशी लढणार्‍या या महिला शक्तीची ओळख जगाला व्हावी, हा सोहळ्याचा उद्देश! राजकीय, सामाजिक, शिक्षण, कृषी, वैद्यकीय, विधी, व्यापार-उद्योग, क्रीडा, प्रशासन, कला-संस्कृती, वाास्तुविशारद-इंटेरिअर अशा विविध 11 विभागांतून शेकडो महिला नामांकनासाठी प्रवेशिका दाखल करतात. प्रत्येक विभागातून निवडक महिलांचे कर्मयोगिनी पुरस्कारासाठी नामांकन केले जाते. यंदा विविध गटांतून 53 कर्तृत्ववान महिलांचे नामांकन झाले आहे. या नामांकनातून प्रत्येक गटाच्या विजेत्या कर्मयोगिनीची घोषणा मंगळवारी मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणार आहे. अंतिम नामांकनातून निवड समितीने विविध पातळ्यांवर केलेल्या गुणांकनानुसार विजेती कर्मयोगिनी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे कर्मयोगिनी कोण ठरणार, याची प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अंतिम सोहळ्याला कर्तृत्ववान महिलांच्या सन्मानासाठी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन ‘सार्वमत’ परिवारातर्फे करण्यात आले आहे. सलग 53 दिवस मालिका

समाजाला विविध गटांतील कर्तृत्वान कर्मयोगिनींची ओळख व्हावी, यासाठी ‘कर्मयोगिनी’ ही विशेष लेखमाला ‘सार्वमत’मधून सलग 53 दिवस प्रकाशित झाली. सार्वमत डिजिटलच्या माध्यमातून ऑनलाईन पोर्टलद्वारे कर्मयोगिनींची गाथा सातासमुद्रापार पोहोचली. वाचकांनी या लेखमालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. ऑनलाईन वाचक मतदान

सार्वमतचे वाचकही निवड प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवितात. त्यासाठी ऑनलाईन मतदान प्रक्रिया पार पडते. यंदा 21 ते 30 एप्रिल 2019 या काळात वाचकांनी लोकप्रिय चेहरा निवडण्यासाठी ऑनलाईन मतदान प्रक्रियेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला. विभागनिहाय वाचकांनी निवडलेली ऑनलाईन लोकप्रिय कर्मयोगिनी आणि निवड मंडळाने विविध गुणांकनाच्या पातळ्यांवर पडताळणी करून निवडलेली कर्मयोगिनीची घोषणा मंगळवारच्या मुख्य सोहळ्यात होईल. प्रायोजकांचे पाठबळ

कर्मयोगिनी पुरस्कारांच्या सर्वसमावेशक व पारदर्शी प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील अनेक नामांकित संस्था या योजनेला सक्रिय पाठबळ देतात. यावर्षी नेवासाफाटा येथील त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठान हे मुख्य प्रायोजक तर कोपरगाव येथील समता नागरी सहकारी पतसंस्था सहप्रायोजक होते. श्रीरामपूर येथील प्रसाद क्रॉकरी आणि शिर्डी येथील वृंदावन येवला पैठणी बक्षीस प्रयोजक आहेत. सोहळ्यासाठी रेडिओ सिटी हे एफएम चॅनल रेडिओ पार्टनर आहे. प्रेक्षकांसाठी पैठणी

कर्मयोगिनी पुरस्कार सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणार्‍यांपैकी 5 प्रेक्षकांना पैठणी जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी माउली सभागृह परिसरात प्रवेश केल्यानंतर प्रेक्षकांना सोडतचिठ्ठी भरून ड्रॉ-बॉक्समध्ये टाकायची आहे. सोहळ्याच्या अंतिम टप्प्यात जमा झालेल्या चिठ्ठ्यांमधून 5 विजेत्यांची घोषणा होणार आहे. यावेळी पैठणी बक्षीस देणार्‍या वृंदावन येवला पैठणीचे संचालक मनोज रंधे यांची उपस्थिती राहील.

