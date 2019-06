Featured सार्वमत प्रेक्षकांअभावी चित्रपटगृहाचे अस्तित्व धोक्यात? Sarvmat Digital Share











टीव्ही वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांत रसिक मग्न; चित्रपट निर्मात्यांवर आली मालिका निर्मितीची वेळ! टाकळीभान (वार्ताहर) – हिंदी व मराठी चित्रपट पाहण्यास प्रेक्षक येत नसल्याने श्रीरामपूरसह नगर, पुणे, मुंबई येथे अनेक चित्रपटगृह बंद होत आहेत. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले चित्रपटगृह प्रेक्षकांअभावी ओस पडले आहेत. रसिक टीव्ही वाहिन्यांवरील मालिकांसह इतर कार्यक्रमांत मग्न असल्याने हे लक्षात घेऊन चित्रपट निर्मात्यांनीही मालिका निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

नगर जिल्ह्यात अनेक वर्षांपूर्वी श्रीरामपूर येथे अलिशान व अत्याधुनिक सोयींयुक्त चित्रपटगृह सुरु करण्यात आले होते. मात्र काही वर्षापासून टी.व्ही. च्या अनेक चॅनेलवर हिंदी, मराठी व इतर भाषेतील चित्रपट मालिका 24 तास सुरु असतात. तसेच बहुतेक प्रेक्षकांना मराठी, हिंदी मालिका आवडत असल्याने हे प्रेक्षक चित्रपटगृहात चित्रपट पाहण्यास जात नाहीत. त्यामुळे चित्रपटगृह ओस पडले आहे. श्रीरामपूर येथे अलिशान व डॉल्बी सिस्टीम असलेले दोन चित्रपटगृहे बंद करण्याचा निर्णय मालकांनी घेऊन काही दिवसांपूर्वी ते बंद केले आहेत. या चित्रपटगृहात वर्षातून एखादा चित्रपट ‘हाऊसफुल्ल’ होतो. प्रत्येक शो ला 20 ते 25 प्रेक्षक असल्याने चित्रपटगृह बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीरामपूर येथे फक्त एकच चित्रपटगृह प्रेक्षकांसाठी चित्रपट पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. चित्रपटगृहात वीज बिल, कर्मचार्‍यांचे पगार, साफसफाई इत्यादी खर्च परवडणारा नसल्याने दोन चित्रपटगृहे बंद झाले आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, कोल्हापूर, सातारा, पुणे येथे हिंदी व मराठी चित्रपटांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होते. हिंदी चित्रपट निर्मितीला कोट्यवधी रुपये, मराठी चित्रपटास लाखो रुपये खर्च येतो. मात्र चित्रपटगृहे अनेक ठिकाणी बंद होत असल्याने भावीकाळात या व्यवसायास चांगले दिवस येणे अवघड झाले आहे. चित्रपटगृहात अनेक वर्षानंतर ‘सैराट’ या चित्रपटास मोठी गर्दी झाल्याने शंभर कोटींच्यावर निर्मात्यास उत्पन्न मिळाले. हिंदी चित्रपटास सलमान खानच्या चित्रपटास इतरांपेक्षा अधिक गर्दी असते. सलमान खान सुध्दा वर्षातून एक ते दोन चित्रपटाची निर्मिती करतो. चित्रपट जर चांगला व्यवसाय करु शकले नाही तर निर्माते कर्जबाजारी होतील. या मायानगरीवर कलाकार, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ, वेशभूषाकार, संगीतकार व गायक अवलंबून आहेत. चित्रपटगृह बंद पडले तर चित्रपट निर्मात्यांना मालिका निर्मितीच करावी लागेल. टीव्ही चॅनेलवर काही मालिका दोन तीन वर्षे सलग सुरु असतात. त्यामुळे नवीन मालिकांना खूप वर्ष प्रदर्शित होण्यासाठी वाट पहावी लागते. अनेक निर्माते मालिका तयार करून ते प्रदर्शित करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. परवडत नसल्याने थिएटर बंद करण्याचा निर्णय

विविध प्रकारचे कर, वीज बिल, देखभाल खर्च परवडत नसल्याने अशोक थिएटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सलमान खानचा चित्रपट फक्त चालतो. वर्षातून एक ते दोन चित्रपट सलमान खानचे येतात. त्याला पण एक ते दोन आठवडेच गर्दी असते. वितरकाच्या अटी मान्य करुन चित्रपटास गर्दी नसली तरी चित्रपट ’शो’ चालू ठेवावा लागतो. मराठी चित्रपटास तर फारशी गर्दी नसते. टी.व्ही. वर अनेक चॅनेलवर मालिका व चित्रपट पाहण्यात प्रेक्षक मग्न असतात. त्यामुळे चित्रपटगृहात खास येऊन चित्रपट पाहणारे रसिक कमी झाल्याने चित्रपटगृहात प्रेक्षकांची गर्दी पूर्वीसारखी होत नाही.

– अरुणराव तनपुरे, मालक, अशोक चित्रपटगृह, श्रीरामपूर.

