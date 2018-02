CRPF च्या कॅम्पवर दहशतवादी हल्ला

दहशतवादी एके ४७ या अत्याधुनिक शस्त्रांसह या परिसरातून जातांना नजरेस पडले होते. त्यामुळे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी शोध मोहीम सुरू केली आहे. पाहटे चारच्या सुमारास हा प्रकार घडला अजून शोधमोहीम सुरु असून इमारतला लष्कराने घेराव घातला आहे.

Jammu & Kashmir: Encounter underway at CRPF camp in Srinagar’s Karan Nagar. 23 Bn CRPF engaged in firing; Visuals deferred by unspecified time pic.twitter.com/mHFf3UNHyf

— ANI (@ANI) February 12, 2018