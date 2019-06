Featured सार्वमत प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीचे पोर्टल सुरू Sarvmat Digital Share











अहमदनगर (प्रतिनिधी)- गेल्या वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षकांच्या राज्य पातळीवरून ऑनलाईन पद्धतीने बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदा देखील राज्य पातळीवरून शिक्षकांच्या बदल्या होणार असून यावर्षी जिल्ह्यात बदलीसाठी पात्र असणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांची संख्या 3 हजार 285 राहणार आहे. बदली प्रक्रिया राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ऑनलाईन पोर्टल खुले केले आहे. गुरूवारी रात्री 12 वाजल्यापासून हे पोर्टल सुरू झाले असून पुढील पाच दिवसांत बदली पात्र शिक्षकांना त्यावर माहिती भरता येणार आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात विक्रमी 6 हजारांहून अधिक प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. एकादा बदली झाल्यानंतर तीन वर्षे बदली होत नसल्याने यंदा निम्म्याने बदलीपात्र शिक्षकांची संख्या खाली आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाने बदलीपात्र शिक्षकांची यादी तयार केली आहे. या यादीनुसार अवघड क्षेत्रातील 368 शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बदल्या होणार आहेत. तसेच महिलांसाठी घोषित केलेल्या अवघड क्षेत्रातील शाळांची संख्या 341 असून सलग 10 वर्षे सेवा आणि एका शाळेवर 3 वर्षे सेवा झालेले बदली पात्र असणार्‍या शिक्षकांची संख्या 2 हजार 63 असून अवघड क्षेत्रात काम केलेल्या शिक्षकांची संख्या 432 असून उर्दू माध्यमात सलग 10 वर्षे सेवा आणि एका शाळेवर 3 वर्षे झालेल्या शिक्षकांची संख्या 76 असून याच माध्यमातील अवघड क्षेत्रात काम केलेल्या शिक्षकांची संख्या 5 आहे. अशाप्रकारे यंदा बदलीसाठी पात्र असणार्‍या शिक्षकांची संख्या 3 हजार 285 आहे. बदली पात्र शिक्षकांच्या सरकारच्या ऑनलाईन पोर्टलकडे नजरा लागल्या होत्या. आता हे पोर्टल सुरू झाले असून पुढील पाच दिवसांत यात शिक्षकांना बदलीसाठी सविस्तर माहिती भरावी लागणार आहे. ही माहिती भरून झाल्यावर संगणकाच्या एका क्लिवर बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी झळकणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीच प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

