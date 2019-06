Featured सार्वमत माध्यमिक शिक्षक सोसायटीला पावणे 13 कोटींचा नफा Sarvmat Digital Share











30 जूनला वार्षिक सर्वसाधारण सभा : सभासदांना 14 टक्के लाभांश अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील सुमारे साडे अकरा हजार माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची कामधेनू असलेल्या माध्यमिक शिक्षक सोसायटीस 12 कोटी 79 लाख रूपयांचा निव्वळ नफा झाला आहे. यातून सभासदांना 14 टक्के लाभांश व कायम ठेवीवरील व्याजाचे वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष भास्कर कानवडे व उपाध्यक्ष चांगदेव खेमनर यांनी दिली. माध्यमिक शिक्षक सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 जूनला नगरमधील हॉटेल नंदनवन येथे होत आहे. या पार्शभूमीवर कानवडे व खेमनर यांनी सांगितले, संस्थेने 32 कोटी 43 लाख रुरूपयांच्या अत्यावश्यक तरतुदी करताना 633 कोटी रुपयांचे कर्जवाटप साडे नऊ व आता 9 टक्के व्याजदराने केले. सभेच्या दुसर्‍या दिवशी सभासदांना 14 टक्के लाभांश व 6. 48 टक्के कायम ठेवीवरील व्याज आणि वर्गणीवरील व्याजापोटी 24 कोटी 69 लाख रुपयांचे वाटप पगार खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. संस्थेच्या ठेवीत मागील आर्थिक वर्षात 71 कोटी 96 लाख रुपयांची वाढ होऊन त्या 46 कोटी पर्यंत पोहोचल्या आहेत. गुंतवणूक 59 कोटी 51 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. जामीन कर्जाची मर्यादा 12 लाख, शैक्षणिक कर्ज अडिच लाख, तातडी कर्ज 40 हजार या उपविधी सुचविण्यात आल्या आहेत. संस्थेने मार्चपासून कर्जाजावरील व्याजदर 9 टक्के केलेला आहे. सभासदांच्या मुलीच्या विवाहापोटी सुरू केलेल्या पुरोगामी कन्यादान योजनेअंतर्गत 23 लाख 30 हजार रुपयांचे कन्यादान वाटप केले असून यापुढे या रकमेत 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. मुलींबरोबरच आता सभासदांच्या मुलांच्या विवाहासाठी ही रक्कम मिळणार आहे. ज्यांना ही रक्कम मिळाली नाही त्यांना निवृत्तीनंतर कृतज्ञता निधीत ही रक्कम दिली जाणार आहे. संस्थेने 268 सेवानिवृत्त सभासंदाना 25 लाख 46 हजार 500 रुपयांचा कृतज्ञता निधी वाटला आहे. मयत सभासंदाचे 1 कोटी 48 लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. ज्येष्ठ संचालक प्रा. भाऊसाहेब कचरे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असल्याने संस्था राज्यात नावलौकीकास पात्र ठरली आहे, असे कानवडे व खेमनर यांनी सांगितले.

