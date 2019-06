Featured सार्वमत पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना एक वेतनवाढीची भेट Sarvmat Digital Share











जिल्ह्यातील 41 जणांना होणार लाभ श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – जिल्हा शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना नाकारण्यात आलेल्या अतिरिक्त वाढीबाबत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतलेल्या आदेशास जिल्हा परिषदेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून शिक्षकांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ आकारून सुखद धक्का देण्यात आला आहे. दरवर्षी 5 सप्टेंबर या शिक्षक दिनी जिल्हा शिक्षक पुरस्काराने गौरविण्यात येणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांना जि. प. कडून 2006 पासून नाकारण्यात आलेली एक वेतनवाढ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगर जि. प. ला केले होते. जि. प.च्या प्राथमिक शाळांमधून अध्यापनासह शैक्षणिक उपक्रम, सामाजिक सहभागातून समाजभिमुख कार्य करणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांना राज्य शासनाच्या राज्य शिक्षक पुरस्कार योजनेच्या धर्तीवर जिल्हा स्तरावर सन 1962-63 पासून सुरु असलेल्या जिल्हा शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करून प्राथमिक शिक्षकांना प्रोत्साहित करण्यात येत होते. 4 सप्टेंबर 2018 च्या स्वतंत्र आदेशाने आता संबंधित शिक्षकांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने गुंडाळून ठेवला. जि. प.च्या वतीने राबविण्यात येणार्‍या या योजनेपासून पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना एक वेतनवाढ देण्याचे अस्तित्वात असलेले धोरण शासनाचा कोणत्याही स्पष्ट आदेश नसताना सन 2006 पासून बंद करण्यात आले होते, मात्र 12 डिसेंबर 2000 च्या शासननिर्णयाचा आधार घेत जिल्ह्यातील पुरस्कार प्राप्त याचिकाकर्ते शिक्षक शकील बागवान आणि इतर 41 जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. जी. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती सुनील कोतवाल यांनी निर्णय देत जिल्ह्यातील जिल्हा शिक्षक पुरस्कार प्राप्त याचिकाकर्त्यांना न्याय दिला. त्यात जि. प. अहमदनगर यांनी याचिकाकर्त्यांना चार महिन्याच्या आत एक वेतन वाढीचा लाभ देऊन थकबाकीचे सर्व फरक बिले जून 2015 पासून देण्याचे आदेश पारित केले आहेत. काल याचिकाकर्ते शकील बागवान, आबा लोंढे व शहाजी गुंड यांनी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील, उपाध्यक्षा राजश्रीताई घुले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने, अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे व शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांची भेट घेऊन न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून न्यायाची मागणी केली त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एक वेतन वाढीच्या लाभास पात्र असलेले शिक्षक – बाळासाहेब सहाणे (अकोले), सुरेश तडके (श्रीरामपूर), अन्सार पठाण (राहुरी), सुजाता शिंदे (अकोले), मीना कारभारी जाधव (श्रीरामपूर), आबा लोंढे (नगर), राजू कांबळे (राहुरी), विलास दिघे (संगमनेर), भाऊसाहेब वाकचौरे (औगंगपूर), मीनाक्षी तांबे (राहाता), रामदास ठाकर (श्रीगोंदा), गोकुळ गायकवाड (जामखेड), प्रताप आंबरे (अकोले), कारभारी विधाटे (नेवासा), गणपत दसपुते (शेवगाव), गोकुळ हारदे (श्रीरामपूर), कल्याणराव नेहुल (नेवासा), बाळू दोरगे (अकोले), बाळू सरोदे (श्रीरामपूर), तानाजी गवळी (संगमनेर), राजेंद्र गायकवाड (नेवासा), संजय गायकवाड(अकोले), अशोक झावरे (नेवासा), शिवाजी कलगुंडे (श्रीगोंदा), दत्तात्रय आटकरे (कर्जत), मीना विठ्ठल जाधव (नगर), भाऊसाहेब कासार (अकोले), मीनाकुमारी गुरव (राहुरी), शहाजी गुंड (कर्जत), शकील बागवान (श्रीरामपूर), लक्ष्मण नरवडे (राहुरी), गोरक्षनाथ कर्डिले (राहाता), अशोक पंडित(नेवासा), रामभाऊ गवळी (शेवगाव), संजयकुमार नवले (अकोले), सोमेश्‍वर सोनवणे (शेवगाव), धर्माजी बडे (पाथर्डी), मिलिंद जामदार (नेवासा), हनुमंत निंबाळकर (जामखेड), दत्तू गोपाळे (अकोले), धोंडीभाऊ सुंबे (राहुरी).

