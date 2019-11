Featured मुख्य बातम्या सार्वमत 5 जणांची आत्महत्या, अन्य घटनांत 5 मृत Sarvmat Digital Share











नगर – विहिरीत उडी मारून मायलेक, तरुण दाम्पत्याने जीवनयात्रा संपवली अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगर जिल्ह्यात विविध घटनांमध्ये 10 जणांचा बळी गेला.त्यात पाचजणांची आत्महत्या आहे. नगर तालुक्यातील धनगरवाडी येथे माय-लेकीने विहिरीत उडी घेऊन आपले जीवन संपविले आहे. नीता उर्फ कविता सचिन कापडे (वय- 27 रा. धनगरवाडी ता. नगर), व मुलगी प्रणाली सचिन कापडे (वय- 4) अशी मृतांची नावे आहेत. याबाबत एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. ही घटना कशामुळे घडली आहे याबाबत आधिक माहिती समजू शकली नाही. तर दुसरी घटना भिंगार येथे शेतातील विहिरीत उडी घेऊन पती-पत्नीने आपले जीवन संपविले आहे. ही घटना शुक्रवारी (दि. 29) सकाळी उघडकीस आली. बादल हरिचंद्र वाल्मिकी (वय- 26), बबली बादल वाल्मिकी (वय- 19) असे या जोडप्याचे नाव आहे. गुरुवारी (दि. 28) रात्री नीता कापडे व तिची मुलगी प्रणाली यांनी स्वतःच्या घराला बाहेरुन कडी लावून घराबाहेर पडल्या. सकाळी नीता व मुलगी प्रणाली घरात दिसत नसल्याने घरच्यांच्या लक्षात आल्यानंतर दोघींची शोधाशोध सुरू केली. मायलेकी निदर्शनास आल्या नाही म्हणून परिसरात एकच गोंधळ उडाला. घरचे दोघींचा शोध घेत असताना घरापासून जवळच पाचशे मीटर अंतरावर असलेल्या एक विहिरी मध्ये दोघींचे मृतदेह आढळून आले. त्यानंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने दोघींचे मृतदेह बाहेर काढून उत्तरदायी तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस हवालदार दीपक गांगर्डे हे करत आहेत. माय-लेकीने आत्महत्या का केली याचे कारण समजू शकले नाही. दुसर्‍या घटनेत वाल्मिकी दांम्पत्य हे भिंगार परिसरातील इंद्रनगर परिसरातील रहिवासी आहे. रविवार (दि. 24) रात्री पासून हे दांम्पत्य गायब होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी याबाबत भिंगार पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. भिंगार येथे बुर्‍हानगर रोडवरील लष्करी हद्दीत असलेल्या एका शेतातील विहिरीत शुक्रवारी (दि. 29) सकाळी कसला तरी वास येत असल्याचे तेथील सुरक्षा रक्षकाच्या लक्षात आले. त्यांनी विहिरीत डोकावून पाहिले, तर त्यांना विहिरीत दोघांचे मृतदेह आढळून आले. सुरक्षा रक्षकाने तातडीने याबाबतची माहिती भिंगार कॅम्प पोलीसांना दिली. या घटनेची माहिती मिळताच भिंगार पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक प्रवीण पाटील हे सहकार्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी या दोघांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविले. भिंगार पोलीसांनी घटनेचा पंचनामा केला आहे. दरम्यान दाम्पत्यांने आत्महत्या का केली? हे मात्र समजू शकले नाही. पोलीस या घटनेचा शोध घेत आहे. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकर्‍याची आत्महत्या शिरसगाव (वार्ताहर)- श्रीरामपूर तालुक्यातील शिरसगाव (ब्राम्हणगाव) येथील शेतकरी अण्णासाहेब अर्जुन दौंड (वय-38) यांनी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून राहुरी भागात जाऊन विषारी पदार्थ सेवन करून आत्महत्या केली. मृत अण्णासाहेब यांनी बहिणीकडे मुंबईला जातो असे सांगितले होते. बसने जात असताना राहुरीत उतरून त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. काल पहाटे राहुरी ग्रामीण रुग्णालयाजवळ ते बेशुद्धावस्थेत पडलेले होते. परिसरातील नागरिकांनी त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. त्यावेळी त्यांनी विषारी पदार्थ सेवन केल्याचे आढळून आले. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. दौंड यांना 3 ते 4 एकर जिरायती शेती आहे. त्यांच्यावर मोठे कर्ज आहे तसेच नापिकीमुळे गुरुवारी रात्री चिंतेत व अस्वस्थ होते.घटनेची माहिती मिळताच शिरसगावचे सरपंच आबासाहेब गवारे यांच्यासह अनेकजण राहुरीला गेले. उत्तरीय तपासणी झाल्यावर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. शिरसगाव येथे त्यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, आई, भाऊ, दोन मुली, एक मुलगा असा परिवार आहे. त्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. ऊस बैलगाडी अंगावरून गेल्याने शेतकर्‍याचा अंत इंदोरी (वार्ताहर)- अगस्ती कारखान्याच्या ऊस वाहतूक करणार्‍या टायरगाडी खाली जाऊन एका ज्येष्ठ शेतकर्‍याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना अकोले शहरातील खटपट नाका उतारावर घडली. शिवराम रामचंद्र जाधव (वय 65) असे या मृत शेतकर्‍याचे नाव असून ते अकोले तालुक्यातील आंबड येथील रहिवासी होते. गुरुवारी अकोलेचा आठवडे बाजार असल्यामुळे रस्त्यावर प्रचंड वाहनांची रहदारी. त्यात ऊस वाहतूक करणार्‍या बैलगाड्यांमुळे वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते. मयत शिवराम जाधव हे कामानिमित्ताने स्टेट बँकेकडे पायी चालत जात असताना अचानक पाठीमागून येणारी टायरगाडी बैलांना न आवरल्यामुळे त्यांच्या अंगावर आली. त्यामुळे त्यांचा तोल जाऊन ते रोडवर आपटले व गाडी थेट त्यांच्या पोटावरून गेली. अन्य एकजण किरकोळ जखमी झाला. आजुबाजूला असणार्‍या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तात्काळ रुग्णवाहिका बोलावून घेतली. त्यांना उपचारासाठी संगमनेर येथे हलविण्यात आले. परंतु मेंदूला प्रचंड मार लागल्यामुळे त्यांना पुढील उपचारासाठी नाशिक येथे नेण्यात आले. परंतु वाटेतंच त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांचा अचानक झालेल्या अपघाती निधनाने गावावर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या पश्‍चात चार मुले, एक मुलगी, सुना व नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. सदर कुटूंबाची अवस्था अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे अगस्ती कारखान्याच्या प्रशानाने तातडीने दखल घेऊन कुटूंबाला आर्थिक मदत करावी तसेच गुरूवारी आठवडा बाजारच्या दिवशी बैलगाडी ऊस वाहतूक बंद ठेवावी अन्यथा कारखाना गेटबंद आंदोलन करू असा इशारा आंबड ग्रामस्थांनी दिला आहे. मयत जाधव यांच्यावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नेवासा जवळील असलेल्या मध्यमेश्वरनगर येथे संजय दिगंबर यमे (वय 45) राहत होते. त्यांचा मृतदेह ओढ्यात आढळून आला.

शिर्डीकडून काकडीकडे जाणार्‍या मोटरसायकलचा अपघात झाला. अपघातात मोटरसायकल चालक विजय यशवंत गायके (वय 33) शिर्डी हे जागीच ठार झाले.

शिडीं परिसरात रेल्वे रुळावर काल एक अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला. सदर महिलेचे वय 55 ते 60 वर्षाचे आहे.

