Featured सार्वमत नगरसेवकाच्या जाचाला कंटाळून तरूण व्यावसायिकाची आत्महत्या Sarvmat Digital Share











व्हिडिओ क्लिपमध्ये नेते, अधिकार्‍यांबाबतही उल्लेख श्रीरामपुरातील धक्कादायक घटना श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- वारंवार मागणी करुनही गाळा न मिळाल्याने हताश झालेल्या प्रभाकर मधुकर कर्नाटकी (वय 45) या व्यावसायिकाने नव्याने बांधण्यात आलेल्या गाळ्यातच अँगलला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना शहरातील भगतसिंग चौकात घडली. याप्रकरणी भाजप नगरसेवक रवी रमेश पाटील याच्याविरुध्द आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. शहरातील भगतसिंग चौकात कॅनॉलच्या कडेला पाटबंधारे खात्याच्या जागेमध्ये नवीन गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. पूर्वी त्या जागेवर व्यावसायिकांचे लोखंडी गाळे होते. ते सर्व गाळे पाडून पुन्हा सिमेंटचे गाळे तयार करण्यात आले आहे. यासाठी नगरसेवक रवी पाटील याने पुढाकार घेतला आहे. या गाळ्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. काही व्यावसायिकांनी आपले दुकान या गाळ्यात हलविले आहे तर काही गाळ्यांचे वाटप अद्याप बाकी आहे. शहरातील वॉर्ड नं. 7 मधील वढणे वस्ती भागातील रहिवाशी असलेल्या प्रभाकर उर्फ बाळासाहेब मधुकर कर्नाटकी या व्यावसायिकाचा या ठिकाणी लोखंडी गाळा होता. ते इलेक्ट्रीक वस्तू दुरुस्तीचे काम करत होते. त्यामुळे आपल्याला गाळा मिळावा म्हणून त्यांनी रवी पाटील याला एक लाख रुपये रोख दिले होते. त्या बदल्यात दहा नंबरचा स्लॅबचा गाळा देण्याचे पाटील याने कबूल केले होते. मात्र, नंतर त्याने तुम्हाला 16 नंबरचा तर कधी 17 नंबरचा गाळा देतो, असे सांगितले. मात्र कर्नाटकी याने 10 नंबर गाळ्याचा आग्रह धरला. तेव्हा रवी पाटील याने कर्नाटकी यांना तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय, मी तुम्हाला 10 नंबर गाळ्यासाठी शब्द दिलेला नाही. 16 नंबर गाळा तुम्हाला देईल, अन्यथा तुम्हाला काय करायचे ते करुन घ्या, असे म्हणत शिवीगाळ केली. तसेच मारहाणीच्या धमक्या दिल्या. या मानसिक छळास कंटाळून प्रभाकर कर्नाटकी यांनी नव्याने बांधकाम सुरु असलेल्या गाळा नं.12 मध्ये फॅनसाठी लावलेल्या लोखंडी हुकला नायलॉनची दोरी बांधून गळफास घेतला, असे मयत प्रभाकर कर्नाटकी यांची मुलगी शिवानी प्रभाकर कर्नाटकी (वय 28) हिने शहर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादित म्हटले आहे. प्रभाकर कर्नाटकी हे गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून तणावाखाली होते. मी आत्महत्या करणार आहे, जाताना रवी पाटीलसह सर्वांनाच कामाला लावतो, असे म्हणत होता. मात्र त्याच्या बोलण्याकडे कोणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. तर काहींनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करुनही उपयोग झाला नाही. काल सकाळी 7.15 वाजता भगतसिंग चौकातील एक व्यावसायिक आपले दुकान उघडण्यासाठी घराकडून येत असताना त्याला गाळा नं. 12 चे शटर अर्धवट उघडे दिसले तसेच कर्नाटकी यांचे दुकानही उघडे दिसले. त्यामुळे त्याने गाळ्यात डोकवून पाहिले असता कर्नाटकी यांनी गळफास घेतल्याचे दिसले. या व्यावसायिकाने ही माहिती दिल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी आले. पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. सकाळी 11.30 वाजता पोलीस उपाधिक्षक राहुल मदने, पोलीस निरीक्षक श्रीहरी बहीरट यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पहाणी केली. तसेच आत्महत्या केलेल्या गाळ्याला सिल करण्याचे आदेश पोलीस कर्मचार्‍यांना दिले.

आत्महत्या करण्यापूर्वी प्रभाकर कर्नाटकी यांनी सोशल मिडियावर व्हॉयरल केलेल्या व्हिडीओच्या आधारे पोलिसांनी कर्नाटकी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यांना तो व्हीडीओ दाखविला. त्यानंतर कर्नाटकी यांची मुलगी शिवानी हिने पोलीस ठाण्यात येवून रवी पाटील याच्याविरुध्द फिर्यादी दाखल केली. घटना घडल्यानंतर आरोपी रवी पाटील पसार झाला आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. आत्महत्येपूर्वी बनविलेला व्हिडीओ व्हायरल

आत्महत्या करण्यापूर्वी प्रभाकर कर्नाटकी याने स्वत:चा एक व्हिडीओ तयार केला आहे. त्यात रवी पाटीलकडून मला कसा त्रास झाला याचे कथन केले आहे. तसेच रवी पाटील याने शहरातील काही नेेत्यांच्या नावाचा उल्लेख करुन ते माझे काहीही करु शकत नाही, असे म्हणून त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याचे कर्नाटकी यांनी म्हटले आहे. त्यात काही अधिकार्‍यांच्या नावाचाही उल्लेख आहे. या अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. विरोधक आक्रमक

शहरातील व्यावसायिकाने नगरसेवक रवी पाटील याच्या त्रासला कंटाळून आत्महत्या केल्याची वार्ता शहरात पसरताच त्याचे विरोधक आक्रमक झाले आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषी पाटील याच्यावर कठोर कारवाई करावी, यासाठी आजपासून विरोधी गट सक्रीय होणार आहे.

Tags: