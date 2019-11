Featured मुख्य बातम्या सार्वमत कामगारांचे पगार थकविणार्‍या साखर कारखान्यांवर कारवाई करावी – पवार Sarvmat Digital Share











शनिशिंगणापूर येथे साखर कामगार मेळावा नेवासा (तालुका प्रतिनिधी) – कामगार कायद्यामधील पेमेंट ऑफ वेजेस अ‍ॅक्ट 1936 नुसार प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी मागील महिन्याचा पगार देण्याची तरतूद असतानाही राज्यातील साखर कामगारांचे सहा-सहा महिन्यांचे पगार थकीत आहेत. पेमेंट ऑफ वेजेस अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करणार्‍या साखर कारखान्यांवर शासनाने कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन (इंटक)चे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी केली आहे. नेवासा तालुक्यातील श्रीक्षेत्र शनि शिंगणापूर येथे बुधवारी साखर कामगारांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. नेवासा तालुका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अशोकराव पवार हे मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी होते. साखर कामगार फेडरेशनचे उपाध्यक्ष रामनाथ गरड, खजिनदार डी.एम.निमसे, संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी, नेवासा तालुका राष्ट्रीय साखर कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब चौधरी, बापूसाहेब सुपारे, शनी शिंगणापूर देवस्थानचे विश्वस्त आदिनाथ शेटे,कादवा साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुनील कावळे ,राहुरी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुनराव दुसिंग आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. नितीन पवार म्हणाले, राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली आहे. 01 एप्रिल 2019 पासून राज्यातील साखर उद्योगातील कामगारांच्या वेतनात व सेवा शर्ती ठरविण्यासाठी लवकर त्रिपक्ष समिती गठीत करून कामगारांना नवीन 40 टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशन(इंटक)च्या वतीने वेळोवेळी राज्य शासनाकडे करण्यात आलेली आहे. परंतु राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागली आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट,सरकार स्थापनेचा घोळ यामुळे त्रिपक्ष समिती गठीत करण्याबाबत शासन पातळीवर दिरंगाई झाली आहे. त्यातच राज्यातील साखर कारखान्याचे गळीत हंगाम सुरू होत आहेत.अशा परिस्थितीत साखर कामगारांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय होणे गरजेचे आहे. कामगार कायद्यामध्ये पेमेंट ऑफ वेजेस अ‍ॅक्ट 1936 नुसार 1000 पेक्षा कमी कामगार संख्या असणार्‍या अस्थापनांनी प्रत्येक महिन्याच्या 07 तारखेच्या आत तर 1000 पेक्षा जास्त कामगार संख्या असणार्‍या अस्थापनांनी कामगारांना ज्या महिन्याचा पगार देणे आहे त्या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर परंतु पुढील महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी पगार देण्याची तरतुद असतानाही राज्यातील साखर कामगारांचे सहा-सहा महिन्यांचे पगार थकीत आहेत.पेमेंट ऑफ वेजेस अ‍ॅक्टचे सर्रास उल्लंघन राज्यातील साखर कारखान्यांकडून होत आहे. ऊस नियंत्रण आदेश 1966 प्रमाणेच शेतकर्‍यांना देण्यात येत असलेल्या एफआरपी कायद्याप्रमाणे पगार देय महिन्याच्या शेवटच्या तारखेनंतर परंतु पुढच्या महिन्याच्या 10 तारखेपूर्वी पगार न दिल्यास साखर कामगारांना थकीत पगाराच्या रकमेवर 15 टक्के दराने व्याज द्यावे. स्थानिक कामगार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी पगार थकणार नाहीत यासाठी सतर्क राहून पाठपुरावा केला पाहिजे.साखर कामगारांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने,संप करावे लागणार आहेत. संप आणि आंदोलनासाठी साखर कामगारांनी तयार राहावे. प्रास्तविक फेडरेशनचे संपर्क प्रमुख सुखदेव फुलारी म्हणाले, राज्य साखर कामगार फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष स्व.गोविंदराव आदिक व सरचिटणीस स्व.बबनराव पवार यांच्या विचारांचा आणि संघर्षाचा वारसा घेऊन विद्यमान अध्यक्ष अविनाश आदिक व सरचिटणीस नितीन पवार हे प्रभावीपणाने कामगार संघटनेचे काम पुढे नेत आहेत. मुळा कारखान्याचे संस्थापक ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख, आमदार शंकरराव गडाख, ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याचे प्रमुख माजी आमदार नरेंद्र घुले, अध्यक्ष माजी आमदार चंद्रशेखर घुले, वृद्धेश्वरचे अध्यक्ष माजी आमदार आप्पासाहेब राजळे यांच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे या कारखान्यातील कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यात फारशा अडचणी येत नाहीत. साखर कामगारांना वेतनवाढ देणारी त्रिपक्ष समिती लवकरात लवकर गठीत होऊन 40 टक्के वेतवाढ मिळावी यासाठी फेडरेशनच्यावतीने शरद पवार, साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. यावेळी कामगार फेडरेशनचे उपाध्यक्ष रामनाथ गरड, कादवा साखर कामगार संघटनेचे सचिव युवराज कावळे, राहुरी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुनराव दुसिंग, ज्ञानेश्वरचे काकासाहेब लबडे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या मंदिर परिसर सभागृहात झालेल्या या साखर कामगार मेळाव्यास ज्ञानेश्वर कारखाना कामगार संघटनेचे सहसचिव मच्छिंद्र वेताळ, खजिनदार हरिभाऊ नजन, सहखजिनदार संभाजीराव माळवदे, मच्छिंद्र साळुंके, कृष्णा उगले, कारभारी गरड, सुरेश आरगडे, संजय राऊत, पाथर्डी तालुका राष्ट्रीय साखर कामगार संघटनेचे उपाध्यक्ष हरिभाऊ कोलते, नारायण बर्डे, मुळा कारखान्याचे शिवाजी शिंदे, सुभाष सोनवणे, डी. जी.म्हस्के, सदाभाऊ दरंदले, कानिफनाथ सोनवणे, रामकीसन पालवे, कादवा कारखान्याचे नामदेव बोडखे, संदीप फुगट, बंडोपंत गांगुर्डे, खंडेराव ताठे, सखाराम दवंगे, दादा जाधव, आबासाहेब सोनवणे, उद्धवराव ढोकणे यांच्यासह राज्यभरातील सुमारे 700 हून अधिक साखर कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते. साखर कामगार फेडरेशनचे खजिनदार डी. एम.निमसे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. साखर कामगारांच्या मेळाव्यातील प्रमुख ठराव

त्रिपक्ष समिती तातडीने गठीत करावी.

राज्यातील साखर कामगारांना किमान 40 टक्के वेतनवाढ मिळावी.

पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1936 नुसार प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या किंवा पुढच्या महिन्याच्या 7 तारखेपूर्वी पगार व्हावेत.

मागील वेतनवाढ करारातील थकीत असलेली पगार फरक रक्कम त्वरित अदा करावी.

सेवानिवृत्त साखर कामगारांना दरमहा किमान 7 हजार रुपये पेन्शन मिळावी.

राज्यातील सुमारे 1.5 लाख साखर कामगारांचे थकीत असलेले 450 कोटींचे पगार मिळावे.

वेतनवाढीचा अंतिम करार होईपर्यंत 5000 रुपये हंगामी वेतनवाढ मिळावी.

