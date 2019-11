Featured मुख्य बातम्या सार्वमत ऊस लागवडीला बेणे दरवाढीचा अडसर Sarvmat Digital Share











लागवडीसाठी मजुरीचेही दर वाढले; राहुरी तालुक्यातील शेतकरी हतबल देवळाली प्रवरा (वार्ताहर)- भीषण दुष्काळानंतर यंदा मुबलक पाऊस झाल्याने धरणे तुडूंब भरली आहेत. विहिरी व कुपनलिकांची पाणीपातळी वाढली आहे. यामुळे नगदी व पारंपरिक म्हणून ओळख असलेल्या ऊस पिकाकडे शेतकरी पुन्हा वळला आहे. परंतु उसाच्या बेण्याचे दर अव्वाच्या सव्वा झाले तसेच ऊस लागवडीसाठी मजुरीचे दर प्रचंड वाढल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात सापडला आहे. यंदा मुबलक पाऊस झाल्याने व ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पाऊस सुरू राहिल्याने कधी नव्हे इतिहासात पहिल्यांदाच मुळा व भंडारदरा ही दोन्ही धरणे तीन-तीन वेळा ओव्हरफ्लो झाली. त्यामुळे तिनदा नदीपात्रात पाणी सोडावे लागले. नदी, नाले, बंधारे तुडूंब भरली. विहिरी व कुपनलिकांची पाणीपातळी चांगल्याप्रकारे वाढली. रब्बी हंगाम चांगल्याप्रकारे पार होऊ शकतो याची शेतकरी बांधवांना शाश्वती आल्याने ते पुन्हा ऊस पिकाकडे वळले आहेत. परंतु मागील वर्षी पडलेल्या भीषण दुष्काळाने उसाचे पीक जळून गेल्याने उसाचे बोटावर मोजण्याइतकेच क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. त्यातच मध्यंतरी सलग तीन महिने पाऊस सुरू असल्याने आहे त्या क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात ऊस चार्‍यासाठी विकला गेल्याने उसाच्या बेण्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी बेण्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. साडेचार ते पाच हजार रुपये गुंठा बेण्याचे दर झाले आहेत. एकरी साधारणपणे दोन गुंठे उसाचे बेणे लागत असल्याने बेण्याचाच खर्च एकरी दहा हजार होत आहे. इतर खर्च वेगळा ! यापूर्वी ऊस लागवडीसाठी साखर कारखाना उसाचे बेणे देत असे. साखर कारखान्यांचे स्वतःचे ऊस मळे होते. याठिकाणी चांगल्या प्रतीचे व चांगल्या वाणाचे बेणे शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिले जात असे व बेण्याचे पैसे ऊस बिलातून घेतले जात असे. परंतु आता कारखान्याचे ऊस मळे नष्ट झाल्याने शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊस बेणे शेतकरी घेऊ लागले. या पैशाची हमी कारखाना घेऊ लागला. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात लागवडी करत होता. परंतु यंदा परिसरातील डॉ. तनपुरे व प्रसाद शुगर हे दोन्ही कारखाने बंद असल्याने हा मार्ग देखील बंद झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. मुबलक पाणी आहे, जमीन मोकळी पडली आहे, मात्र, लागवडीसाठी व बेण्यासाठी पैसे नसल्याने तो हतबल झाला आहे. ऊस लागवडीसाठी एकरी सुमारे पन्नास हजार रुपये खर्च येत आहे. लागवडीसाठी बेणे आजच्या भावाने दहा हजारांचे, नांगरट एकरी दोन हजार रुपये, सरी पाडणे बाराशे रुपये, रान बांधणे व लागवड करणे मजुरी एकरी पाच हजार रुपये, म्हणजे सुरूवातीलाच साधारणपणे अठरा ते वीस हजार रुपये एकरी खर्च येत आहे. त्यानंतर लागणारी खते व मशागत धरून उसाला एकरी पन्नास हजारांच्या जवळपास खर्च येत आहे. यामध्ये बारा महिने लागणारे पाणी व पाणी भरण्याचा खर्च धरलेला नाही. बाहेरचे साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात तालुक्यातून ऊस घेऊन जातात. त्या साखर कारखान्यांनी तरी ऊस बेण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांनी केली आहे.

Tags: