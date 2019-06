Featured मुख्य बातम्या सार्वमत राज्यात कला, क्रीडा प्रकारांत शाळास्तरावर दुर्लक्ष Sarvmat Digital Share











82 टक्के चित्रकलेत तर 12 टक्के विद्यार्थ्यांना क्रीडा प्रकारात अतिरीक्त गुण; सहा टक्के विद्यार्थी अन्य कलांमध्ये पात्र संगमनेर (वार्ताहर) – राज्यात नुकत्याच लागलेल्या इयत्ता दहावीच्या निकालात विविध कला व खेळ प्रकारातून सुमारे एक लाख 37 हजार विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुणांचा लाभ मिळाला आहे. यात सर्वाधिक विद्यार्थी चित्रकला या कला प्रकारातील लाभार्थी आहेत. त्यातही सर्वाधिक विद्यार्थी मुंबई, पुणे या विभागातील असल्याची बाब समोर आली आहे. लोककलेतही ग्रामीण विद्यार्थी या अतिरिक्त गुणाच्या लाभासाठी पात्र ठरू शकलेले नाहीत हे विशेष! खेळासाठीचे गुण घेणारे विद्यार्थीही अत्यंत कमी असल्याने शाळा स्तरावर क्रीडा विषयाकडे लक्ष दिले जात नसल्याची बाब या निमित्ताने समोर आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या वतीने इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आली. 15 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी या वर्षी परीक्षा दिली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि भविष्यात अधिक चांगले कलाकार, खेळाडू निर्माण व्हावेत यासाठी प्रोत्साहन म्हणून दहावीच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना विविध निकषाच्या अधीन राहून अतिरिक्त गुण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र लाखो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असली तरी स्वतःचे कलागुण विकसित करण्याकडे आणि शाळा स्तरावर विकसित करण्याचे आव्हान फारसे पेलले जात नसल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे. राज्यातील या अतिरिक्त स्वरूपाचे गुण मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या एक लाख 36 हजार 979 इतकी आहे. यापैकी चित्रकला या एकाच कलाप्रकारात एक लाख 11 हजार 975 विद्यार्थी लाभार्थी ठरले आहेत. तर क्रीडा प्रकारात अवघे 15 हजार 692 विद्यार्थी अतिरिक्त गुणासाठी लाभार्थी ठरले आहे. एकूण लाभार्थीवर लक्ष दिले असता ही संख्या 12 टक्क्यांच्या आसपास आहे. तर लष्करी पेशाचे आकर्षण ठरू पाहणार्‍या एन. सी. सी. या प्रकारात राज्यभरातून अवघे दोन विद्यार्थी लाभार्थी ठरले आहेत. स्काऊटसारख्या स्वयंशिस्त व प्रेरणा देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार देणार्‍या प्रकारातून अवघ्या 34 विद्यार्थ्यांनी अतिरिक्त गुणांचा लाभ घेतला आहे. महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक ठेवाव्यात नाट्य कला प्रकार एक महत्त्वाचा भाग आहे. मराठी नाट्य संस्कृतीला शाळा-महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणावरती विद्यार्थी कलाकार दिले आहे. मात्र गत काही वर्षात शाळा स्तरावरील नाट्य विचारांची धारा जाणून घेण्याचे प्रमाण कमी होत असून या प्रकारातून अवघे 49 विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. ग्रामीण आदिवासी डोंगरी असे विविध बिरुदे मिळून ग्रामीण संस्कृतीची सातत्याने उंची मोजून पाहणार्‍या लोक कलेतही राज्यात 4875 विद्यार्थी लाभार्थी ठरले आहेत. शास्त्रीय नृत्यात 1757, वाद्य या प्रकारात 1130 विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. स्काऊट, एनसीसीकडे लक्ष देण्याची गरज

राज्यातील अनेक शाळांकडे स्काऊट प्रकारची तरतूद आहे. यासाठी राज्य स्तरावरती स्वतंत्र व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावरही शिक्षण विभागात त्यासाठी नोंदणी करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अंतिरिक्त गुणाच्या लाभासाठी करावयाची व्यवस्था आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे शाळास्तरावर स्काऊट, एनसीसी यासारख्या प्रकारावर अधिक लक्ष दिले गेले, तर विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहेत. या गुणांपेक्षाही विद्यार्थ्यांमध्ये स्वयंशिस्त, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ती यासारख्या गुणांचा परिपोष होण्यासाठी या प्रकारची मदत होऊ शकणार आहे असे मत अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केले. खेळातही पुणे-मुंबई आघाडीवर

अतिरिक्त गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या महत्त्वाची असताना पुणे विभागातून 3174, मुंबई विभागातून 2751, नाशिक विभागातून 1781, लातूर विभागातून 1673, अशी संख्या आहे. तर ग्रामीण चेहरा असणार्‍या मंडळात कलेत गुण मिळवणारे विद्यार्थी संख्या कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. लोककलेमध्ये औरंगाबाद 1370, कोल्हापूर 3307, कोकण अमरावती 0, नागपूर मुंबई दोन इतकेच लाभार्थी ठरले आहे. राज्यातील लोककला हळूहळू लोप पावत असून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आले आहे. शहरी भागाचा वरचष्मा

कला, नृत्य या प्रकारात अधिक विद्यार्थी शहरी आहे. शास्त्रीय नृत्य पुणे विभागात 426, मुंबईत 932, नाशिक 131 तर लातूरमध्ये अवघे तीन विद्यार्थी पात्र ठरले. वाद्य प्रकारात पुणे 333, मुंबई 199, नाशिक 120, लातूर 44, चित्रकलेवर नजर टाकली असता पुणे बोर्डात 26,567, मुंबई बोर्ड 20 हजार 653, नाशिक बोर्डात 16779, लातूर विभागात चार हजार 893 विद्यार्थी यासाठी पात्र ठरले आहेत. कोल्हापूर विभागातून स्काऊटसाठी 15 विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत.

