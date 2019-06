Featured सार्वमत श्रीरामपुरात रमजान ईद उत्साहात साजरी Sarvmat Digital Share











ईदगाहसह विविध मशिदींतून ईदची नमाज श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- मुस्लिम बांधवांचा सर्वात मोठा सण असलेली रमजान ईद शहर व परिसरात उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरी करण्यात आली. मंगळवारी सायंकाळी ईदचे चंद्रदर्शन न झाल्याने थोडी चलबिचल झाली.जामा मशिदीचे खतीब व इमाम मौलाना मोहमद ईमदादअली यांनी राज्यातील प्रमुख ठिकाणी संपर्क करून चंद्रदर्शन झाल्याची खात्री केल्यानंतर जामा मशिदीतील भोंगा वाजवून सकाळी ईद होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर ईदच्या तयारीची लगबग वाढली. महिला व पुरुषांची खरेदीसाठी झुंबड उडाली होती. घराघरांतून ईदचे सामान तयार करण्याची व मेहंदी काढण्याची लगबग सुरू होती. मंगळवारी रात्री जामा मशिद, मर्कज मशिद, ईनामुल हसन मशिद, गौसिया मशीद, मरीयम मशिद मुसा मशिद, कादरी मशिदसह सर्वच मशिदींतून लैलतुल जायजा निमित्त विशेष प्रार्थनांचे आयोजन करण्यात आले होते. मुफ्ती मोहंमद रिजवान, मौलाना काजी मोहमद इर्शादुल्लाह, हाफिज अब्दुल हमीद यांनी रात्री विशेष दुआ केली. काल सकाळी ईदनिमित ईदगाहसह शहरातील विविध मशिदीतून ईदची नमाज आदा करण्यात आली. जामा मशिद, मदिना मशिद, मुसा मशिद, मक्का मशिद, गरीब नवाज मशिद, मदरसा मदिनतुलउलूम, मदरसा रहेमते आलम, मोहम्मदीया मस्जिद आदी ठिकाणी ईदची नमाज आदा करण्यात आली. ईदगाहमध्ये मुफ्ती मोहमद रिजवान चतुर्वेदी यांचे ओजस्वी प्रवचन झाले. मौलाना जाकीर मदनी यांनी नमाजची ईमामत केली. जामा मशिदीत मौलाना मोहमद ईमदादअली यांनी नमाजची ईमामत करून दुआ मागितली. जामा मशिदीत जागेअभावी दुसर्‍यांदा नमाज पठन करण्यात आले. मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी जामा मशिद, ईदगाह, रहेमते आलम मशिद येथे आ. भाऊसाहेब कांबळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश आदिक, नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक, उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, सिध्दार्थ मुरकुटे, सचिन गुजर, संजय छल्लारे, हेमंत ओगले, रवींद्र गुलाटी, हिंद सेवा मंडळाचे मानद सचिव संजय जोशी, दिलीप नागरे, ज्ञानेश्वर मुरकुटे, दतात्रय सानप, प्रकाश ढोकणे, महेंद्र त्रिभुवन, जयंत चौधरी, लकी सेठी, चंद्रकांत सगम, विजय खाजेकर, अरुण मंडलिक, सुभाष त्रिभुवन, संतोष परदेशी, भाऊसाहेब डोळस, दीपक कदम, सुभाष तोरणे, कैलास बोर्डे, मनोज हासे, डॉ. वसंत जमधाडे, दीपक चरण चव्हाण, अविनाश पोहेकर, प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण, तहसीलदार प्रशांत पाटील, पो. उपअधीक्षक राहुल मदने, पो. नि. श्रीहरी बहिरट उपस्थित होते. जामा मशिदीत जामा मशिद ट्रस्टचे विश्वस्त शकूर शेख, तन्वीर रजा, डॉ. राज शेख, सलीमखान पठाण यांनी तर ईदगाहमध्ये नगरसेवक मुजफ्फर शेख, मुख्तार शाह, जिकर जिवाणी, गफार पोपटिया, अलाउद्दीन सैदूभाई आदींनी स्वागत केले. रहेमते आलम मशिदीत नगरसेवक अंजूम शेख, एजाज शेख, रज्जाक पठाण, युसूफ पटेल यांनी स्वागत केले. नमाजनंतर अविनाश आदिक, अनुराधा आदिक, करण ससाणे, सचिन गुजर, हेमंत ओगले, अर्चना पानसरे, रईस जहागिरदार आदींनी मुस्लिम समाजाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा दिल्या. दै. सार्वमतचे विशेष अभिनंदन

दैनिक सार्वमतने सलग 22 व्या वर्षी महिनाभर रमजान लेखमाला तसेच पहिल्या पानावर सहेरी व ईफ्तारचे वेळापत्रक दररोज प्रसिध्द केल्याबद्दल मुस्लिम बांधवांनी सार्वमतचे विशेष अभिनंदन केले. जामा मशिदीत विश्वस्त शकूर शेख यांनी याबाबत सार्वमतच्या या कामगिरीचा गौरवपूर्ण शब्दांत उल्लेख केला तसेच या लेखमालेचे लेखक सलीमखान पठाण यांचा विश्वस्त डॉ. राज शेख यांनी जामा मशिद ट्रस्ट व मुस्लिम समाजाच्यावतीने सत्कार केला. दिवसभर राज्यभरातून फोन, व्हॉट्स अ‍ॅपद्वारे तसेच समक्ष भेटून असंख्य वाचकांनी सार्वमतच्या या उपक्रमाचे कौतुक करून शुभेच्छा दिल्या. पावसासाठी विशेष दुआ

गेले महिनाभर तीव्र उन्हाळ्याची झळ रोजेदारांना सोसावी लागली. मात्र काल सकाळपासूनच आकाश अभ्राच्छादित होते. त्यामुळे उन्हाचा कोणताही त्रास ईदगाहमध्ये येणार्‍या भाविकांना झाला नाही. नमाजनंतर काही वेळाने पावसाने तुरळक हजेरी लावून यावर्षीच्या पावसाळ्याचा शुभारंभ केला. सर्वांनी पावसासाठी विशेष दुआ केली.

