पुढील पाच वर्षे उद्धव ठाकरेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री – संजय राऊत

मुंबई | प्रतिनिधी

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच पुढील पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री असतील अशी प्रतिक्रिया आज खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवल्यानंतर शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

राऊत म्हणाले, अजित पवार यांच्याशी संवाद झाला असून सर्वकरी ठीक होईल असेही राऊत याप्रसंगी म्हणाले. थोड्या वेळापूर्वीच महाशिवआघाडीच्या आमदारांची बैठक पार पडली. बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

Sanjay Raut, Shiv Sena: Ajit dada has resigned and he is with us. Uddhav Thackeray will be the Chief Minister of #Maharashtra for 5 years. pic.twitter.com/7Qyz169Ivh

— ANI (@ANI) November 26, 2019