Featured सार्वमत नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी राजकीय वातावरण तापले Sarvmat Digital Share











नगराध्यक्ष पदासाठी अर्चना कोते व अशोक गोंदकर आघाडीवर, उपनगराध्यक्षाबाबत प्रश्‍नचिन्ह शिर्डी – लोकसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वावटळ शांत होईल असे चित्र होते. मात्र शिर्डी नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष निवडीसाठीचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. नगराध्यक्षपदाच्या अर्चनाताई कोते व अशोक गोंदकर हे स्पर्धेत असून कुणाला संधी मिळते याकडे शिर्डीकरांचे लक्ष लागले आहे. मात्र उपनगराध्यक्षपदाची संधी कोते किंवा गोंदकर यांच्या संख्याबळावर कुणाला संधी मिळते हे ठरणार आहे. गेली सहा ते सात महिन्यांपासून या निवडीसाठी असलेली सुप्तावस्थेचा आता उद्रेक होईल यातच शंकाच नाही. शिर्डी नगरपंचायत निवडणुकीत विखे पाटील समर्थकांना पूर्ण बहुमत मिळाल्याने त्यावेळी ना. राधाकृष्ण विखे पाटील व खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी योगीताताई शेळके यांना नगराध्यक्षपदाची संधी दिली होती. उपनगराध्यक्ष म्हणून जगन्नाथ गोंदकर यांना संधी दिली होती. त्यावेळी कुठलाही धोका नको म्हणून एक एक नगरसेवकावर लक्ष केंद्रित करून सत्तेच्या चाव्या अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न म्हणून मनसेला सोबत घेतले. विरोधकांना बळ मिळणार नाही याची पूर्णता दक्षता घेतली. राजकीय समतोल राखण्यासाठी स्वीकृत पदे तसेच नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व पदासाठीची अलिखित कालमर्यादा ठरविण्यात आली होती. त्या मर्यादेप्रमाणे पद बदल केले जाणार होते. मात्र राज्यात व देशात गोंधळलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे सर्व समीकरणे बदलून गेली. सव्वा वर्षासाठी दिलेल्या अध्यक्षपदाची कालमर्यादा संपल्यानंतर त्या पदासाठी इच्छुक असणार्‍यांनी आवाज उठविण्याचा व पदच्चुत करण्यासाठीचे गणित जुळवाजुळवीचा तसेच हायकमांडपर्यंत हा प्रश्न गेला. मात्र गोंधळलेल्या राजकीय परिस्थितीत अजून गोंधळ नको म्हणून प्रत्येक वेळी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष बदलाच्या प्रश्नाला चालढकल केली गेली. नगराध्यक्षा योगिताताई शेळके व नगरसेवक अभय शेळके यांनी मिळालेल्या कार्यकाळात आपल्या सर्व सहकार्‍यांना सोबत घेत शिर्डी शहरात चांगले काम करून स्वच्छतेत शिर्डी नगरपंचायतीस देशात तिसरा क्रमांक मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. अभय शेळके यांचा चांगला कार्यकाल बघता अनेकांना वाटते की तेच राहावे मात्र राजकीय दुखणे अथवा डोकेदुखी नको म्हणून हायकमांडला खुर्ची बदलाचा निर्णय घ्यावा लागेल. असे झाले तर अभय शेळके यांची भूमिका काय? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. खुर्ची बदल होणार हे गृहीत धरून इच्छुकांनी मनधरणी व पायधरणी सुरु केली असल्याचे बोलले जाते. असे असले तरी हायकमांडचा आशीर्वाद ज्याला मिळेल तोच नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष होईल हे नक्की. मागील पूर्व इतिहास बघता कोते व शेळकेंना नगराध्यक्षपदाची संधी मिळालेली आहे. आता इतरही दावा करू शकता तरी सुद्धा कोते यांचा कार्यकाल बघता आता गोंदकर संधी मागू शकतात? मात्र असे असले तरी नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत नगरसेविका अर्चनाताई कोते, गटनेते अशोक गोंदकर प्रामुख्याने असल्याची चर्चा आहे. इतरही नावे चर्चेत असू शकतात मात्र त्यांना उपनगराध्यक्ष पदाची संधी दिली जाऊ शकते. कोते किंवा गोंदकर यापैकी नगरसेवकांचे संख्याबळ कुणाला पसंती देतील हेही खूप महत्वाचे आहे. गरज पडल्यास राजकीय पेच भविष्यात निर्माण होऊ नये म्हणून कदाचित उर्वरित कार्यकाळात प्रत्येकाला संधी मिळावी म्हणून धोरण ठेवून नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष पद यांचे रोटेशन दिले जाऊ शकते. मात्र या राजकीय निवडीने शिर्डी नगरपंचायतिचे वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले हे मात्र नक्की!

Tags: