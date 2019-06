Featured सार्वमत शिर्डीचे नगरसेवक दत्तात्रय कोते यांचे अपहरण Sarvmat Digital Share











अपहरणकर्त्यांनी सोनईजवळ सोडले । दत्तात्रय कोते यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात चार जणांविरुध्द गुन्हा लोणी (वार्ताहर)- शिर्डी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची 27 जूनला निवडणूक होणार असून त्यातूनच मनसेचे नगरसेवक दत्तात्रय कोते यांचे सोमवारी रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चार जणांनी अपहरण केले. अपहरणकर्त्यांनी दिल्लीला कशाला चालला, निवडणूक झाल्यावर तुला सोडून देऊ असे सांगितल्याचे दत्तात्रय कोते यांनी फिर्यादीत म्हटल्याने या अपहरणामागे शिर्डीची निवडणूक असल्याचे स्पष्ट होत असले तरी हे अपहरण नेमके कुणाच्या सांगण्यावरून झाले याचा शोध पोलीस घेत आहेत. दरम्यान लोणी पोलिसांनी अज्ञात चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. शिर्डीच्या नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन गटांत त्यातून राजकीय रस्सीखेच सुरू असल्याचे दिसत असून नगरसेवक आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यातच शिर्डीचे मनसेचे एकमेव नगरसेवक दत्तात्रय शिवाजी कोते रा. विठ्ठलवाडी यांचे सोमवारी मध्यरात्री बाभळेश्वर येथून अपहरण झाल्याने या निवडणुकीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. अपहरण झालेले दत्तात्रय कोते यांनी लोणी पोलीस ठाण्यात येऊन मंगळवारी अज्ञात चार जणांविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सोमवारी सायंकाळी 7 वाजता मला नितीन कुंकूलोळ यांचा फोन आला. त्यांची व माझी निवडणुकीबाबत माझ्या संपर्क कार्यालयात चर्चा झाली. रात्री 8.30 वाजता खासदारांना फोन करून भेटण्याची वेळ घेतली. मंगळवार दि.25 रोजी सकाळी दहा वाजता भेटण्यासाठी त्यांनी वेळ दिली व पुणे ते दिल्ली या पहाटे 5.15 वाजेच्या विमानाचे तिकीट आम्ही बुक केले. पोपटराव शिंदे, अंजाबापू गोल्हार मी दिल्लीला जाणार होतो. शिर्डीतून नितीन कुंकूलोळ यांच्या गाडीत आम्ही बसलो. निखिल बोरावके यांच्या शिर्डीतील हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या इनोव्हा 900 क्रमांकाच्या गाडीत बॅग घेऊन आम्ही बसलो. बाभळेश्वर येथील वर्षा गार्डन हॉटेल येथे रात्री 11 वाजता जेवणासाठी थांबलो. त्याचवेळी माझे मित्र नितीन शेजवळ नेवाशाहून शिर्डीकडे जात होते त्यांच्याशी बोलणे झाल्याने तेही आमच्यासोबत जेवणासाठी थांबले. रात्री 11.45 च्या सुमारास आम्ही तेथून निघालो पण आईस्क्रीम खाण्यासाठी बाभळेश्वर- कोल्हार रस्त्यावरील हॉटेल ग्रीन पार्क येथे थांबलो. गाडी हॉटेलसमोर पार्क केली आणि शिंदे व गोल्हार हॉटेलमध्ये गेले. मी व ड्रायव्हर गाडीतच होतो. मी मागच्या सीटवर बसलो होतो. तेवढ्यात इंडिका व्हीस्टा गाडी आमच्या शेजारी येऊन उभी राहिली व त्यातून तीन जण खाली उतरले. दोघांनी मला गाडीच्या खाली ओढले व व्हीस्टाच्या मागील सीटवर टाकले.त्या गाडीत चार जण होते. गाडीतील एकाने पिस्तूल काढून त्याचा धाक दाखवत माझ्याकडील मोबाईल, कागदपत्रे, 40 हजाराची रोख रक्कम काढून घेतली. गाडी राहुरीच्या दिशेने जात होती. चालक मला म्हणाला, दत्तूभाऊ तुम्ही दिल्लीला कशाला चालले? तुला तीन दिवस माझ्याबरोबर राहायचे आहे. तुमची निवडणूक झाल्यावर सुखरूप सोडून देऊ. तुझी सर्व व्यवस्था करीन, कुणाला सांगू नको.. आरडाओरडा करू नको. त्याने कोल्हारपासून संभाषण सुरू केले होते. नंतर ती गाडी शिंगणापूर रस्त्याला लागली. रस्ता सिंगल होता. रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास ड्रायव्हर सीटवरील व्यक्तीला फोन आला. त्याने गाडी रस्त्याच्याकडेला उभी करून तो बाजूला गेला व फोनवर बोलत राहिला.काही वेळात तो आला व गाडी पुन्हा पुढे निघाली. काही वेळाने गाडीचा चालक मला म्हणाला, तू वाचलास, तुला इथेच उतरून देतो. मी त्याला विनंती करून थोडे पुढे सोडण्यास सांगितले. त्यांनी मला ब्राह्मणी गावापासून 8 ते10 किलोमीटर अंतरावर सोनई रस्त्यावर रात्री 2.30 वाजता सोडले. त्यांनी कागदपत्र व एक हजार रुपये मला परत दिले. राजकारणात पडू नको असे म्हणत ते सोनईच्या दिशेने निघून गेले. त्यांच्या गाडीला पिवळ्या रंगाची नंबर प्लेट होती. अपहरणकर्त्यांमधील एक सडपातळ व सावळ्या रंगाचा, दुसरा लहानशी दाढी असलेला व दोघेजण मजबूत शरीरयष्टीचे होते. पहाटे चार वाजता एक टँकर पाणी भरण्यासाठी आला. त्याच्या चालकाच्या मोबाईलवरून मी माझ्या पत्नीला मिस्ड कॉल केला. काही वेळाने आमचे बोलणे झाले. ब्राह्मणी गावाच्या बस स्थानकावर मला घेण्यासाठी अजय चौधरी सकाळी सव्वा सहा वाजता आला. तेथून आम्ही नितीन कुंकूलोळ यांच्या कोल्हार येथील घरी आलो. त्यांना घेऊन पायरेन्स कार्यालयात गेलो व नंतर पोलिसांत फिर्याद दिली. दरम्यान पोलिसांनी अज्ञात चार जणांविरुद्ध गु. र. क्र. 165/2019 भा. दं. वि .कलम 363, 365, 392, 34, 25(3) नुसार गुन्हा दाखल केला असून हॉटेल, टोलनाके येथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत आहेत .शिर्डीचे पोलीस उपअधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांनी लोणीला येऊन घटनेची माहिती घेत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण पाटील यांना मार्गदर्शन केले. दरम्यान या घटनेची विविध अंगाने चर्चा होत असून राजकारणाचा स्तर किती घसरतो आहे याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

