Video : मराठमोळी शिल्पा शिंदे बिग बॉस ११ ची विजेती

यंदाचा बिग बॉस सीजन 105 दिवस, 19 स्पर्धक आणि असंख्य टास्क्सने भरलेला होता. त्यांना पार करत अभिनेत्री शिल्पा विजेतेपद पटकावले.

बिग बॉस विजेत्या शिल्पाने सर्वात जास्त मते मिळवली आहेत. यासोबतच तिला ट्रॉफी आणि ४४ लाख रुपये मिळाले आहेत. ऐनवेळी ग्रॅंड फिनालेमध्ये बदल करण्यात आला होता. यावेळी बेघर झालेल्या स्पर्धकांना त्यांच्या पालकांसोबत घरी पाठवण्यात आले. त्यांनतर शिल्पाच्या नावाची घोषणा झाली.

विजेत्याची घोषणा करण्यापूर्वी दहा मिनिटे व्होटिंग लाईन्स सुरु करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी शिल्पा आणि हीनामध्ये कांटे की टक्कर झाली. त्यानंतर शिल्पा बिग बॉस ११ व्या सीजनची विजेती ठरली.

After 15 weeks of non-stop action, drama and entertainment, TV star Shilpa Shinde was finally crowned the winner of #BB11. #BB11Finale pic.twitter.com/bFd7UlC2QA

— COLORS (@ColorsTV) January 15, 2018