आणखी 25 मेंढ्यांचा मृत्यू; दगावलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या 50 वर

नगरच्या पथकाकडून औषधोपचार; उर्वरित 80 मेंढ्यांचाही उपचाराला प्रतिसाद नाही; मेंढपाळ शोकमग्न देवगड फाटा (वार्ताहर) – नेवासा तालुक्यातील गोधेगाव येथे वनस्पतीच्या विषारी मुळ्या खाल्ल्याने औषधोपचार सुरू असलेल्या मेंढ्यांपैकी काल दुसर्‍या दिवशी आणखी 25 मेंढ्या गतप्राण झाल्याने मृत्युमुखी पडलेल्या मेंढ्यांची संख्या 45 तर शेळ्या-मेंढ्यांची एकूण संख्या 50 वर गेली आहे. उर्वरीत 80 मेंढ्यांचाही उपचाराला फारसा प्रतिसाद नाही. मंगळवारी 20 मेंढ्या व 5 शेळ्यांचा मृत्यू झाला. होता. औषधोपचार सुरू असतानाही तब्येत बिघडलेल्या मेंढ्यांची संख्या वाढली व काल सायंकाळपर्यंत आणखी 25 मेंढ्या दगावल्या. काल बुधवारी नगर येथील पशुसंवर्धन अधिकार्‍यांच्या 6 जणांचे पथक गोधेगावात दाखल झाले. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या औषधांद्वारे उपचार केले. मात्र तरीही उर्वरित 80 मेंढ्यांच्या जीवावरचा धोका टळलेला नाही. मेंढ्यांच्या शवविच्छेदनाचे नमुने पुणे येथील पशुवैद्यकीय प्रयोगशाळेला पाठविण्यात आले. नेवासा व नगर येथील पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांनी दिवसभर उपचार सुरू ठेवले. नगर येथील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. भांबरे, सुनील तुभारे, एस. एम. सानप, संदीप वाजे, ज्ञानेश्वर काळे, बापूसाहेब वीर आदींनी उपचार केले. सुनीता गडाख यांनी घेतली भेट

पंचायत समितीच्या माजी सभापती सौ. सुनीताताई गडाख व विद्यमान सभापती कल्पनाताई पंडित यांनी काल बुधवारी घटनास्थळी मेंढपाळ कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. मेंढपाळ बुचुडे परिवाराच्या कुटुंबियांच्या आम्ही पाठीशी असून त्यांना प्रशासनाकडून न्याय देण्याचा प्रयत्न करू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी मेंढपाळ कुटुंबातील महिलांनी टाहो फोडला. नेवासा येथील रानमळा मारुतीनगर परिसरातील मेंढपाळ अण्णासाहेब बुचूडे यांच्या मालकीच्या मेंढ्या भानुदास कोल्हे हे सांभाळत होते. शेळ्या-मेंढ्यांच्या मृत्यूचा आकडा 50 वर गेल्याने मेंढपाळ हवालदिल झाले आहेत. यावेळी पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांसह सरपंच राजेंद्र गोलांडे, उपसरपंच गोपीचंद पल्हारे, भगवानराव काळे, दिलीप शेलार, संजय पल्हारे,किरण जाधव, दत्तू पिंपळे, सुरेश दाणे, सजलपूरचे दशरथ डोईफोडे, धनगरवाडीचे सावळीराम कसबे, तुकाराम कसबे, बापू शेलार, अशोक आदमने आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

