काही जागतिक वित्तीय संस्था (World Financial Institutions) प्रतिकूल अहवाल देतात. भारताची (India) तुलना थेट पाकिस्तानसारख्या (Pakistan) देशांशी केली जाते. अशा अहवालांमुळे एका सरकारची (Government) नव्हे तर देशाची बदनामी होत असते, याचे भान टीकाकारांनी (By critics) ठेवले पाहिजे. शिवाय असे अहवाल देणार्‍या संस्थांची विश्वासार्हता (Credibility of institutions) किती हे ही तपासले पाहिजे.