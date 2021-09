अफगाणिस्तानात ‘दहशतराज’

तालिबानने (Taliban) अखेर अफगाणिस्तान (Afghanistan) सरकारची स्थापना केली आहे. या मंत्रिमंडळातील बहुतांश जणांवर गंभीर गुन्हे ( Serious crimes) दाखल आहेत किंवा त्यांना दहशतवादी (Terrorist) घोषित करण्यात आलेले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मुल्ला हसन अखुंद (Mulla Hassan Akhund) या कुख्यात दहशतवाद्याकडे तालिबानने पंतप्रधानपद ) Prime Minister's post) सोपवले आहे. याखेरीज जगभरात होणार्‍या आत्मघाती बॉम्बहल्ल्यांचा मास्टरमाईंड (Mastermind of suicide bombings )म्हणून कुख्यात असणार्‍या सिराजुद्दीन हक्कानीकडे गृहराज्यमंत्रीपदाची (Minister of State for Home Affairs to Sirajuddin Haqqani) जबाबदारी असणार आहे. यावरुन अफगाणिस्तानात आता दहशतराज सुरू होणार हे स्पष्टपणाने दिसत आहे.