तयारी उपांत्य फेरीची की ‘अंतिम’ ची ?

भाजपशासित(BJP ruled) राज्यातील एखाद्या मुख्यमंत्र्याला (Chief Minister) आजकाल दिल्लीचे बोलावणे आले तर लगेचच नेतृत्वबदलाच्या चर्चा ( Discussion of change of leadership)सुरू होतात. गुजरातमधील खांदेपालटाला दोन दिवस उलटत नाही तोच हिमाचल प्रदेशचे (Himachal Pradesh) मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर (Chief Minister Jairam Thakur)यांना दिल्लीचे बोलावणे आले. त्याआधी दोन दिवसांपूर्वीच ते दिल्लीहून शिमल्याला परतले होते. त्यामुळे हिमाचलमध्येही मुख्यमंत्रीपदाची भाकरी फिरवली जाणार का? निवडणूक होणार्‍या राज्यांत मुख्यमंत्री बदलाची(CM change) भाजपने हाती घेतलेली मोहीम (Campaign) ही विधानसभा निवडणुकांची, म्हणजे उपांत्यफेरीची (Preparations for the semifinals) तयारी आहे की, तीन वर्षांनी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या(Lok Sabha elections) अंतिम फेरीची जय्यत तयारी?