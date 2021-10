गांधी, अहिंसा आणि पोलीस

महात्मा गांधी, (Gandhi) अहिंसा (non-violence) आणि पोलीस (police) हा विषय अनेकांच्या भुवया उंचावणारा ठरू शकतो. भारतावर ब्रिटीशांचा सुमारे 150 वर्षे अंमलचा कालावधी आणि आज स्वातंत्र्याची 75 वर्षे (75 years of independence) पूर्ण होत असताना पोलिसांची कार्यपद्धती(Police procedures) आणि पोलीस बळाचा (police force) वापर हा देशातील सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करताना हिंसेकडे जाणारा आढळून येतो. जेव्हा समाजात कोणत्याही कारणाने हिंसात्मक क्रिया घडते, त्याला प्रतिबंध म्हणून पोलीस हातात अश्रू धुराच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे, दंडूके हाती घेतात. अपरिहार्य व टाळता न येणार्‍या स्थितीत पोलिसांना बंदुकींचा वापरही करावा लागतो. पोलिसांच्या नियमित व दैनंदिन कार्यपद्धतीचा हा भाग आहे. अशावेळी पोलिसांचा संबंध (relationship of the police) महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांना अभिप्रेत अहिंसेशी (Non-violently) कसा असू शकतो? हा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच आहे.