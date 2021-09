पाच राज्यांमध्ये काऊंटडाऊन सुरू

करोनाच्या काळातही (In the time of Corona) निवडणूक (Election) घेतली जाऊ शकते, हे मध्यंतरी पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसले. आता येत्या सहा-सात महिन्यांमध्ये होणार्‍या इतर पाच राज्यांच्या (five states) निवडणुकीसाठी (Election) सर्वच राजकीय पक्षांनी (political parties) कंबर कसली आहे. या पाच राज्यांपैकी पंजाबमध्ये (Punjab) सत्तांतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अन्य राज्यांमध्ये फारसा बदल होण्याची शक्यता दिसत नसली तरी ‘आप’चा विस्तार लक्षवेधी ठरेल.