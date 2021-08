Blog : दिल्ली जिंकण्याची नवी मोहीम

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीवेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नंदीग्राम येथे प्रचारासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. त्यामुळे दुखावलेल्या पायाला प्लॅस्टर बांधावे लागले. तरीही विश्रांती न घेता चाकांच्या खुर्चीवर बसून त्यांनी निर्धाराने प्रचार केला. आपल्या दुखापतीला विरोधकच कारणीभूत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. ‘एका पायावर बंगाल जिंकेन आणि दोन पायांवर दिल्ली’ अशी घोषणा त्यांनी भाजपला आव्हान देताना एका प्रचारसभेत त्यावेळी केली होती. पश्चिम बंगाल जिंकून आणि भाजपचा विजयरथ रोखून त्यांनी ती खरी करण्याचा आरंभ केला. निवडणूक एकहाती जिंकून बंगालची सत्ता राखली. आता दिल्ली जिंकण्याच्या निर्धाराने त्यांची पावले पडत आहेत....(Blog on new campaign for win Delhi)