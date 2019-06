Featured सार्वमत सेट परीक्षेला 955 विद्यार्थी गैरहजर Sarvmat Digital Share











अहमदनगर (प्रतिनिधी) – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे घेण्यात येणारी सेट परीक्षा नुकतीच नगर शहरात उत्साहात पार पडली. नगर केंद्रावर चार हजार 189 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. या परीक्षेसाठी पाच हजार 144 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 955 विद्यार्थी परीक्षेसाठी गैरहजर राहिले.

नगर शहरातील न्यू आर्ट्स, कॉमर्स अ‍ॅण्ड सायन्स कॉलेजवर 2 हजार 496 विद्यार्थ्यांपैकी 2 हजार 58 विद्यार्थी, रेसिडेन्शिअल शाळेच्या केंद्रावर 408 विद्यार्थ्यांपैकी 333 विद्यार्थी, अहमदनगर कॉलेज केंद्रावर 888 विद्यार्थ्यांपैकी 682 विद्यार्थी, नेप्ती येथील छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगच्या केंद्रावर 360 विद्यार्थ्यांपैकी 293 विद्यार्थी, पेमराज सारडा कॉलेजच्या केंद्रावर 408 विद्यार्थ्यांपैकी 327 विद्यार्थी व विळदघाट येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगच्या केंद्रावर 584 विद्यार्थ्यांपैकी 448 विद्यार्थी परीक्षेला उपस्थित होते. या परीक्षेसाठी युजीसीचे निरीक्षक म्हणून डॉ. हुसेन राजा, नगरचे केंद्र समन्वयक डॉ.बी.एच.झावरे, उपप्राचार्य आर.जी.कोल्हे, शिवाजी साबळे, बबनराव साबळे, रामदास सातपुते यांच्या देखरेखी खाली चारशे अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी काम पाहिले आहे. दरम्यान, कोणत्याही केंद्रावर गैरप्रकार झाला नसून सर्वत्र परीक्षा शांततेत पार पडल्याचे सांगण्यात आले.

