‘जिनिअस’ मुळे विद्यार्थ्यांना संधी

आमदार स्नेहलता कोल्हे : ‘सार्वमत’च्या शैक्षणिक प्रदर्शनाचे उद्घाटन कोपरगाव (प्रतिनिधी) – ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता आणि कौशल्य आहे. मात्र करिअर करण्यासाठी योग्य आणि परिपूर्ण माहिती नसल्याने त्यांची वाटचाल अवघड होते. नुकत्याच 10 वी 12 वी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनाची खरी वाटचाल सुरू झाली आहे. आता त्यांना यशस्वी झेप घ्यायची असून जे शैक्षणिक क्षेत्र निवडाल ते विचारपूर्वक निवडा. ग्रामीण भागातली मुले शिकण्यासाठी धडपडत असतात. या विद्यार्थ्यांना ‘सार्वमत’ने शैक्षणिक प्रदर्शनाच्या माध्यमातून एक उत्तम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांचा हा प्रयत्न निश्‍चितच यशस्वी ठरेल, असा विश्‍वास आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी व्यक्त केला. ‘सार्वमत’ आयोजित व संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स प्रायोजित ‘जिनिअस एज्युकेशन फेअर-2019’चे उद्घाटन बुधवारी आ. स्नेहलता कोल्हे यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी संजीवनी एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यकारी विश्‍वस्त अमित कोल्हे, गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे, युवा नेते तथा कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे, ‘सार्वमत’चे कार्यकारी संपादक अनंत पाटील, व्यवस्थापक महेश गिते आदी मान्यवर व्यासपीठावर होते. दोन दिवसांचे हे शैक्षणिक प्रदर्शन कोपरगाव येथील कृष्णाई मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आले आहे. आ. सौ. स्नेहलता कोल्हे म्हणाल्या, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. खेड्यातली शेतकर्‍यांची मुले शिकली पाहिजेत, मोठी झाली पाहिजेत व कुटुंबाचा आधार बनली पाहिजेत. संजीवनीच्या माध्यमातून तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भवितव्य आहे. संजीवनीतून यश संपादन केलेले अनेकजण कोणी शास्त्रज्ञ, अभियंते तर काही प्रथम श्रेणीचे अधिकारी झाले. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आज 10 वी, 12 वी नंतर काय करायचे याबाबत पालकांबरोबर विद्यार्थीही संभ्रमित होतात. तेंव्हा कोर्स निवडताना विचारपूर्वक निवडा. पूर्वी मुली शिकत नव्हत्या. त्यांची लग्नंही लवकर केली जात. मात्र आजची स्थिती वेगळी आहे. समाजकारण, राजकारण, शैक्षणिक आदींसह प्रत्येक क्षेत्रात मुली आघाडीवर आहेत. कोपरगावातील सर्वच संस्था दर्जेदार शिक्षण देत आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी येथे पोषक वातावरण आहे. गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे म्हणाले, जिल्हा पातळीवर होणारे शैक्षणिक प्रदर्शन सार्वमतने ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी तालुका पातळीवर सुरू केले त्याबद्दल सार्वमतचे आभार. तालुक्यात संजीवनीच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार सुविधा तालुक्यात निर्माण करण्यासाठी आ. स्नेहलता कोल्हे यांनी प्रयत्न करावेत असे आवाहन करत परजणे यांनी सार्वमतच्या उपक्रमामुळे कोपरगाव तालुक्यातील 10वी व 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील करिअरसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळेल असा विश्‍वास व्यक्त केला.

आशुतोष काळे म्हणाले, करिअर निवडण्याची ही योग्य वेळ आहे. चांगला विषय घेऊन करिअर घडविले पाहिजे. वाईट सवयींपासून लांब राहिले पाहिजे. ही वेळ पुन्हा येणार नाही. आजची निवड हे उद्याचे भविष्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी विचारपूर्वक करीअर निवडावे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक शिक्षण मिळणे गरजेचे असून सार्वमतने शैक्षणिक प्रदर्शन आयोजित केल्याने प्रवेशावेळी विद्यार्थी व पालकांचा होणारा संभ्रम कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘सार्वमत’चे कार्यकारी संपादक अनंत पाटील म्हणाले, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगतीच्या वाटा निवडताना ‘जिनिअस’चा नक्कीच उपयोग होईल. सार्वमत जिनिअस या मागे केवळ विद्यार्थ्यांशी संवाद निर्माण व्हावा हा उद्देश आहे. पालक, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील संवादवृद्धीचा हा प्रयत्न निश्‍चितच यशस्वी ठरेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. सूत्रसंचालन प्रा. साहेबराव दवंगे यांनी केले. व्यवस्थापक महेश गिते यांनी आभार मानले. यावेळी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, पालक तसेच संजीवनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्सचे पदाधिकारी, चक्रधर स्वामी डीएड. कॉलेज, नर्सिग कॉलेज व लॉ कॉलेज कोपरगाव, श्री गणेश कोचिंग क्लासेस, के. जे. सोमय्या कॉलेज, समता इंटरनॅशनल स्कूल, ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर सेप्टी अ‍ॅण्ड बिझनेस मॅनेजमेंट कोपरगाव, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॅशन डिझाईन, नाशिक (INIFD) आदी संस्थांचे पदाधिकार सहभागी झाले होते. यावेळी वृत्तसंपादक अशोक गाडेकर, जाहिरात व्यवस्थापक राहुल भिंगारदिवे उपसंपादक नानासाहेब शेळके, जाहिरात प्रतिनिधी नितीन जाधव, गोविंद केंगे, सुनील कर्पे, संजय साबळे, राजेंद्र पानसरे, पत्रकार जनार्दन जगताप, डॉ. अरुण गव्हाणे, लक्ष्मण जावळे, गहिनीनाथ घुले आदींसह तालुक्यातील मोठ्या संख्येने 10 वी 12 वी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी उपस्थित होते. दहावी, बारावीच्या गुणवंतांना बक्षीस

दहावी व बारावीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. या परीक्षेमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांचे विशेष कौतुक मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांना आकर्षक भेटवस्तू देण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने पालक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी प्रदर्शनाला भेट दिली.

