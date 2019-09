Featured मुख्य बातम्या सार्वमत संगमनेर, येवल्याच्या ठेवीदारांना 81 लाखांचा गंडा Sarvmat Digital Share











सात जणांविरुध्द गुन्हा, चिखलीच्या तिघांचा समावेश संगमनेर (प्रतिनिधी):- मेडिक्लेम सुविधा मिळतील व 9 वर्षांनंतर भरलेल्या पैशाचा दामदुप्पट परतावा मिळेल असे अमिष दाखवून फिनॉमिनल हेल्थ केअर सर्व्हिसेसच्या सभासदांना कंपनीच्या 7 जणांनी 81 लाख 29 हजार 387 रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी एका सभासदाने दिलेल्या फिर्यादीवरून कंपनीच्या अध्यक्षासह सातजणांविरुध्द संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. फिनॉमिनल हेल्थ केअर सर्व्हिसेस लि. मुंबई या कंपनीच्या संगमनेर येथील ऑफिसमध्ये मेडिक्लेम सुविधा मिळतील व 9 वर्षानंतर भरलेल्या पैशाचा दामदुप्पट स्वरुपात परतावा मिळेल असे अमिष सुभाष कचरु भुजबळ (रा. पारेगाव रोड, गोविंदनगर, ता. येवला, जि. नाशिक) यांना व सभासदांना कंपनीचे अध्यक्ष नंदलाल केशर सिंग (रा. सिटीएस नं. 359-सी, सुहास टेरेस मागे, पन्नालाल घोष मार्ग लिंक रोड, भंडारवाडा, मालाड (पश्चिम), मुंबई), जोसेफ लाझार (कार्यकारी संचालक) ((रा. सिटीएस नं. 359-सी, सुहास टेरेस मागे, पन्नालाल घोष मार्ग लिंक रोड, भंडारवाडा, मालाड (पश्चिम), मुंबई), नितीन रावसाहेब हासे (32 एस 0197), झोनल मार्केटींग मॅनेजर (रा. चिखली, ता. संगमनेर), बापु प्रभाकर माने (32 एस 0197) (झोनल मॅनेजर) (रा. नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे), राजेंद्र सुर्यभान उपाध्ये (सेल्स मॅनेजर) (32 एस 0271) (रा. गारपीर मळा, चिखली, ता. संगमनेर), नितीन बाळासाहेब पोखरकर (सेल्स मॅनेजर) (32 एस 01 एस 0734) (ता. जुन्नर, जि. पुणे), रामनाथ रंगनाथ गोडगे (सेल्स मॅनेजर) (32 एस 01 एस 0734) (रा. अकोले रोड, चिखली, ता. संगमनेर, जि. अ. नगर) यांनी दाखवून पैसे गुंतवण्यास सांगितले. त्यानुसार दिनांक 28 फेब्रुवारी 2009 ते जून 2016 दरम्यान फिर्यादीच्या घरी तालुका येवला येथे व संगमनेर येथील वाघ हाऊस, नविन नगररोड, संगमनेर येथे वेळोवेळी पैसे स्विकारुन त्याच्या पावत्या त्यांनी दिल्या व सभासदांनी भरलेल्या रकमेवर सदर पॉलिसीची मॅच्युरिटीची दामदुप्पट परतावा न देता ऑफिस बंद करुन सभासदांनी भरलेले पैसे व त्याचा मोबदला न देता फिर्यादी सुभाष भुजबळ व इतर 296 सभासदांची एकूण रुपये रक्कम 81 लाख 29 हजार 387 रुपयांच्या ठेवी त्यांनी स्विकारली. व परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र कुठलीही सुविधा न पुरविता फिर्यादी व साक्षीदार यांचा विश्वासघात करुन वरील रकमेचा अपहार केला आहे. अशी फिर्याद सुभाष कचरु भुजबळ यांनी शहर पोलीस ठाण्यात दिली. त्यानुसार पोलिसांनी वरील सात जणांविरुध्द गुन्हा रजिस्टर नंबर 569/2019 नुसार भारतीय दंड संहिता 420, 406, 409, 34 प्रमाणे दाखल केला आहे. याबाबत अधिक तपास पोलीस निरीक्षक अभय परमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एन. डी. पाटील हे करत आहे.

