कैलास बापू कोते यांचे साईबाबा संस्थानच्या अध्यक्षांना खुले आव्हान शिर्डी (प्रतिनिधी) – साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने गेल्या तीन वर्षांत शिर्डीच्या विकासासाठी केलेल्या घोषणांची किती पूर्तता झाली व साईबाबा समाधी शताब्दी वर्षानिमित्त राज्य सरकारने मंजूर केलेला 3200 कोटींच्या विकास आराखड्यातील किती कामे अध्यक्षांनी मार्गी लावली याचा लेखाजोखा असलेली श्वेतपत्रिका अध्यक्षांनी प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी शिर्डीचे माजी नगराध्यक्ष कैलासबापू कोते, उपनगराध्यक्ष सुजित गोंदकर यांनी केली आहे. सर्वधर्मीयांचे श्रध्दास्थान असलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीत दरवर्षी करोडो साईभक्त येतात व बाबांच्या झोळीत श्रध्देने दान अर्पण करतात. या दानाचा वापर शिर्डीत येणार्‍या साईभक्तांच्या सोयीसुविधांसाठी होणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षात संस्थानच्या अध्यक्षांनी शिर्डीच्या विकासाच्या अनेक घोषणा केल्या. मात्र दर्शन रांग व शैक्षणिक प्रकल्प अपवाद सोडता एकाही घोषणेची पूर्तता करण्यास अध्यक्षांना यश आले नाही. हॉस्पिटलचे अद्ययावतीकरण, 100 कोटीचे कॅन्सर हॉस्पिटल, साईबाबांच्या जीवन कार्यावर आधारित लेझर शो-गार्डन प्रकल्प, शहरातील रस्ते विकास आदी प्रकल्पांबाबत तीन वर्षात फक्त घोषणाबाजी झाली. प्रत्यक्षात त्याची अमंलबजावणी झालेली नाही. साईबाबा समाधी शताब्दी वर्षात ऐतिहासिक कमानी उभारण्याचा निर्णय झाला मात्र तात्पुरत्या कमानी उभारून साईभक्त व शिर्डीकरांची फसवणूक अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाकडून झाली आहे. शिर्डीत साईभक्त सुरक्षित नसल्याचे अनेकदा स्पष्ट झालेले असताना साईभक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रकल्पाला गती दिली नाही. हॉस्पिटलची अवस्था असून नसल्यासारखी आहे. अत्याधुनिक मशिनरी खरेदी केल्या पण त्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुका नाहीत. सीसीटीव्ही युनिटची अवस्था बिकट झालेली आहे. एकीकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदी होत असताना साईबाबा हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांना जुन्या व आउट डेटेड संगणाकावर काम करावे लागते. बहुतांश संगणक बंद पडलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे डॉक्टर व रुग्ण मेटाकुटीस आलेले आहेत. साई संस्थान कर्मचार्‍यांचेही प्रश्न प्रलंबित आहेत. सातवा वेतन आयोग मंजूर करूनही त्याचा लाभ कर्मचार्‍यांना मिळत नाही. संस्थान कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतही अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळ वेळकाढू धोरण घेत आहे. साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाची मुदत अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना या अध्यक्षांकडून शिर्डीच्या विकासाबाबत अपेक्षा ठेवणे ग़ैर आहे. मात्र साईबाबा समाधी शताब्दी वर्षात शिर्डीसाठी काहीही करता आले नसले तरी 2022 मध्ये साई संस्थानच्या शताब्दी वर्षात तरी प्रलंबित असलेल्या 3200 कोटींच्या विकास आराखड्याची अमंलबजावणी करण्याला गती द्यावी, अशी मागणी कैलासबापू कोते, सुजित गोंदकर यांनी केली. साई संस्थानचे अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला आमचा विरोध नाही. आम्ही शिर्डी आणि साईभक्तांच्या पायाभूत सुविधा शिर्डीत निर्माण होण्यासाठी साईबाबांच्या दानपेटीत जमा होणार्‍या पैशाचा विनियोग करावा हीच माफ़क अपेक्षा शिर्डीकर व साईभक्तांची आहे. विकासाच्या प्रश्नावर आम्हाला राजकारण करायचे नाही. विश्वस्तांनी शैक्षणिक व दर्शन रांग प्रकल्पाला चालना दिली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आम्ही खुल्या मनाने केले आहे. मात्र त्याचवेळी शहराच्या वैभवात भर घालणारे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. गेल्या तीन वर्षात अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाने तीन हजार कोटीच्या कामांची घोषणा केली मात्र यातील एकतरी काम पूर्णत्वास नेले का? याचे अंतर्मुख होऊन अध्यक्षांनी चिंतन करावे. फक्त घोषणाबाजी करून साईभक्त व शिर्डीकरांची फसवणूक होता कामा नये. अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळ शिर्डीच्या विकासाच्या गप्पा मारत आहेत. त्यात खरंच जर तथ्य असेल तर येत्या महिनाभरात तीन वर्षात कोणते विकासाचे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले याबाबतची खरी श्वेतपत्रिका तयार करून ती शिर्डीकर व साईभक्तांना सादर करावी, असे खुले आव्हान कैलासबापू कोते, सुजित गोंदकर यांनी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष व विश्वस्त मंडळाला दिले आहे. श्‍वेतपत्रिकेतून विश्‍वस्तांनी पुढील प्रकल्पांचा खुलासा करावा… साईबाबा समाधी शताब्दी सोहळ्यासाठी 3200 कोटीचा सरकारने विकास आराखडा मंजुर करून दोन वर्षाचा काळ लोटला तरी यातील एकतरी काम शिर्डीत सुरू केले का? साईबाबा रूग्णालयाचे अद्ययावतीकरण खरंच केले आहे का, साईंचा महिमा – होलोग्राफीक प्रकल्पाचे काम सुरू केले का? असल्यास हा प्रकल्प कोठे आहे? शिर्डीतील घनकचरा व्यवस्थान प्रकल्पाचे काय, शिर्डी शहरात रस्ते विकासात किती रस्ते निर्माण केलेत? साई वँक्स म्युझियमचे काय झाले? साई आयएएस अकॅडमी कुठे सुरू केली? नगर मनमाड रोडवर साईभक्तांच्या स्वागतासाठी ऐतिहासिक स्वागत कमानी कोठे आहेत? साई नॉलेज पार्क कोठे आहे? साई सृष्टी प्रकल्प कुठे आहे? साई प्लॅनेटोरियम व सायन्स पार्क प्रकल्प कुठे आहे? संस्थानच्या वीज बिल बचतीसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प कुठे आहे? साई गो शाळा प्रकल्प कुठे आहेत? 125 कोटीचे कॅन्सर हॉस्पिटलचे काय झाले? शिर्डीत भाविकांच्या सोयीसाठी स्कॉयवॉकच्या निर्मितीचे काय झाले? शिर्डीतील गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काय झाले? साईंच्या समाधी शताब्दी वर्षात एक लाख वृक्ष लावून ग्रीन शिर्डी प्रकल्पाचे काय झाले? शिर्डी नगरपंचायत डी पी प्लॅनमधील टप्पा दोन मधील रस्ते भूसंपादनाचे काय झाले? शिर्डी शहरातील नगर-मनमाड रस्त्याच्या सुशोभीकरणाचे काय झाले? डान्सिंग फाउंटन लाईट साउंड शो प्रकल्पाचे काय झाले? साई कला दालनाच्या निर्मितीचे काय झाले? साईंच्या जीवनावरील लेझर शो प्रकल्पाचे काय झाले? साई स्टार गेझिंग, तारांगण प्रकल्पाचे काय झाले? याचा खुलासा संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. हावरे यांनी श्‍वेतपत्रिका काढून करावा, अशी मागणी श्री. कोते व श्री. गोंदकर यांनी केली आहे.

