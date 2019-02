रितेशच्या ट्विटने ट्विटरवर हशा; अनेकांनी अजय देवगण स्टाईल केली ‘फॉलो’

देशदूत डिजिटल विशेष

नाशिक | प्रतिनिधी

ट्विटरवर काय प्रसिद्ध होईल आणि काय ट्रोल होईल सांगता येत नाही. अभिनेता अजय देवगण अनेक चित्रपटांमध्ये गाडीवर उभा राहून स्टन्ट करताना आढळून येतो. यामूळे रितेश देशमुखने त्याची खिल्ली उडविण्याच्या उद्देशाने एक व्हिडीओ नुकताच सोशल मीडियात अपलोड केला आहे. यात एक कुत्रा रिक्षाचा टपावर उभा राहिला आहे.

रितेशने हा व्हिडीओ ट्विटरवर अपलोड करून अजय देवगणचा कुत्रा असल्याचे संबोधले आहे. त्यानंतर ट्विटरवर हशा पसरला. युजर्स एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी चहाच्या ग्लासात मध्ये वडापाव, सामोसा ठेवत अजय देवगणच्या बाजूने ट्वीट केले.

त्यानंतर अजय देवगणने एक चिमणी कंपाउंडमध्ये बसलेली होती. तिलाही अजयने माझा पक्षी असल्याचे संबोधले. अनेकांना अजयची कृती आवडली त्यांनीही अजयचा हे ट्विट रीट्विट केले.

बेडूक लटकलेला होता तो फोटोही शेअर करत अजय देवगण स्टाईल म्हटले. एक मुलगी दोन घोड्यांच्या मध्ये उभी राहून जात होती. यातही अजय देवगणचा विषय निघत त्याची स्टाईल असल्याचे म्हटले.

एरव्ही नकारात्मक गोष्टीच्या चर्चेसाठी संबोधल्या जाणाऱ्या ट्विटरवर मात्र गेल्या काही वेगळीच चर्चा आहे.

Ya just like how this bird is mine pic.twitter.com/SZRE4Cxzko — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 5, 2019