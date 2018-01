ब्रम्होससह संचलन; महाराष्ट्राच्या चित्ररथात छत्रपती शिवाजी महाराज

नवी दिल्ली, ता. २६ :भारतीय प्रजासत्ताक दिनाचे हे ६९ वर्ष असून ६८ वा वर्धापन दिन आहे. दिल्लीत धुके आणि थंडी असतानाही हजारो नागरिक सकाळपासूनच राजपथावर संचलन पाहण्यासाठी जमले

संचलनादरम्यान यंदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा चित्ररथ सादर करण्यात आला होता.

Tableau of #Maharashtra on Coronation of Chhtrapati #ShivajiMaharaj, passes through #Rajpath on #RepublicDay parade today. #शिवराज्याभिषेक#ShivajiMaharaj #JayMaharashtra pic.twitter.com/Wz0qA6ontK

