बॉलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर अनेक दिग्गजांनी केला शोक व्यक्त

मुंबई | बॉलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या निधनाने अनेक दिग्गजांनी शोक व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली. श्रीदेवी यांना पहाटे पाच वाजेच्या सुमारास हृदयविकाराचा धक्का बसल्याने त्यांचे दुबईत निधन झाले. एका कौटुंबिक सोहळ्यात त्या कुटुंबियांसमवेत हजर होत्या.

श्रीदेवी यांच्या अचानक जाण्याने बॉलिवूडसह सर्वांनाच धक्का बसला आहे. विविध क्षेत्रातून त्यांच्या अकाली जाण्यावर दु:ख व्यक्त केले जात आहे. अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्यासह बॉलीवूडच्या अनेक दिग्गज कलाकारांनी शोक व्यक्त केला आहे.

अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिने आता माझी सदाबहार श्रीदेवी राहिली नसल्याचे भावूक पोस्ट सोशल मीडियात अपडेट करून शोक व्यक्त केला. प्रीती म्हणाली, वृत्त ऐकून मला धक्का बसला असून मी दु:खी आणि स्तब्ध झाली आहे. माझी सदाबहार श्रीदेवी आता या जगात राहिली नाही ईश्वर तिच्या आत्म्यास शांती देवो.

प्रियांका चोपडा म्हणाली, दु:ख कसे व्यक्त करू. माझ्याजवळ शब्द नाहीत. श्रीदेवी यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाबद्दल मझ्या मनात संवेदना आहेत. श्रीदेवी यांच्या परिवाराला दुख:तून सावरण्याची शक्ती मिळो.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही अभिनेत्री श्रीदेवीच्या अकाली निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. या अभिनेत्रीच्या जाण्याने अनेक चाहत्यांना दु:ख झाले आहे. श्रीदेवीचा इंग्लिश विंग्लिश ने कलाकारंना प्रेरणा दिली. मूनड्रीम पिराई व लमहे चित्रपट अविस्मरणीय ठरले. तिच्या आत्म्यास शांती लाभो.

Shocked to hear of passing of movie star Sridevi. She has left millions of fans heartbroken. Her performances in films such as Moondram Pirai, Lamhe and English Vinglish remain an inspiration for other actors. My condolences to her family and close associates #PresidentKovind — President of India (@rashtrapatibhvn) February 25, 2018

श्रीदेवीच्या जाण्याने खूप दुख झाले असून एक अनुभवी अभिनेत्री आज गमावली. चित्रपट सृष्टीत श्रीदेवी यांचे स्थान खूप वरच्या स्थानी होते. त्यांच्या अनेक चित्रपटांनी प्रेरणा दिली. श्रीदेवी यांच्या जाण्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे त्यात आम्हीही सहभागी आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिक्रिया. Saddened by the untimely demise of noted actor Sridevi. She was a veteran of the film industry, whose long career included diverse roles and memorable performances. My thoughts are with her family and admirers in this hour of grief. May her soul rest in peace: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) February 25, 2018

अष्टपैलू अभिनेत्री गमावली – – मुख्यमंत्र्यांची श्रद्धांजली

मुंबई, दि. 25: प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी यांच्या अकाली निधनाने रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारी एक अष्टपैलू अभिनेत्री आपण गमावली आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

मुख्यमंत्री शोकसंदेशात म्हणतात, ‘वयाच्या अवघ्या चौथ्या वर्षी बालकलाकार म्हणून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण केलेल्या श्रीदेवी यांनी गेल्या अर्धशतकी कारकीर्दीत हिंदीसह विविध भाषांमधील चित्रपटांतून अतिशय वैविध्यपूर्ण भूमिका तितक्याच समर्थपणे साकारल्या होत्या. विशेषत: सदमा, चांदणी, लम्हें यासारख्या चित्रपटांपासून ते अलीकडच्या इंग्लिश विंग्लिशपर्यंतच्या अनेक चित्रपटातील त्यांच्या भूमिका निश्चितच दीर्घकाळ स्मरणात राहतील. अभिनय, सौंदर्य आणि कलानिपुणता यांचा अनोखा संगम असलेल्या श्रीदेवी यांनी रुपेरी पडद्याला खऱ्या अर्थाने ग्लॅमर प्राप्त करून दिले होते.’

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनीही श्रीदेवी यांच्या अकाली निधनावर शोक व्यक्त केला.

Shocked and deeply saddened to know about the sudden demise of #Sridevi ji.May God give her family and well wishers the strength to bear this loss. May her soul rest in peace. My sincere condolences — Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) February 25, 2018

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी श्रीदेवी यांच्या निधानानंतर शोक व्यक्त

Anguished to learn of the sudden demise of veteran film actor Sridevi. She had a long & successful career in the film industry with several remarkable performances. Her demise is a big loss to the film industry. My thoughts are with her family & fans. May her soul rest in peace. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 25, 2018

माधुरी दीक्षित नेने यांनी दिली भावूक प्रतिक्रिया देतांना म्हटले की, मी सकाळी उठले आणि मला श्रीदेवीच्या निधनाची बातमी समजली. विश्वासच बसत नाहीये. एक महान कलाकार व्यक्ती आज आपल्यात नाही. खूप दुख होत आहे. श्रीदेवी यांच्या अकाली जाण्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे त्यात मीही सहभागी आहे.