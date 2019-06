Featured सार्वमत श्रीरामपूर, राहुरी, राहाता तालुक्यांत आर्द्राच्या पावसाची जोरदार हजेरी Sarvmat Digital Share











श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – दोन नक्षत्र कोरडेठाक गेल्यानंतर चिंतेत असलेल्या शेतकर्‍यांना काल आर्द्रा नक्षत्राच्या पावसाने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. शहरासह तालुक्यातील बर्‍याच भागात रिमझिम पावसाने हजेरी लावली. तालुक्यातील टिळकनगर, खंडाळा, उक्कलगाव, पढेगाव, बेलापूर, मातापूर याठिकाणी रिमझिम पाऊस झाला. टाकळीभान – कडक उन्हाळ्यानंतर पावसाची प्रतीक्षा लागलेले रोहिणी व मृग नक्षत्र कोरडेठाक गेल्याने पावसाळा सुरू होऊनही उष्णतेचा पारा कमी न झाल्याने अंगाची काहिली होत होती. मात्र काल शनिवारी सायंकाळी सुरू झालेल्या आर्द्रा नक्षत्राच्या सरी कोसळल्याने वातावरणात आल्हाददायक गारवा निर्माण झाल्याने नागरिकांना हायसे वाटले. पावसाच्या प्रतीक्षेत रोहिणी व मृग नक्षत्र कोरडे गेल्याने सगळ्यांच्या नजरा आभाळाकडे लागलेल्या आहेत. मृग नक्षत्र संपून काल शनिवारी सायंकाळी 5 वाजून 17 मिनिटांनी आर्दा नक्षत्राला प्रारंभ झाला. टाकळीभान परिसरात सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास जोरदार वारा सुरू झाला. या वार्‍यापाठोपाठ पावसाचे टपोरे थेंब पडू लागल्याने सगळ्याच्या नजरा आभाळाकडे गेल्या व थोड्याच वेळात पावसाच्या हलक्या सरी सुरू झाल्या. सुमारे 10 मिनिटे या सरी बरसल्याने वातावरणात काहीसा गारवा निर्माण झाला आहे. उन्हाच्या काहिलीने उकाडा निर्माण झालेल्या नागरिकांना या सरींमुळे काहीसा दिलासा मिळाला. ढगांचा गडगडाट सुरुच असल्याने अधिक पावसाची शक्यता वर्तवली जात आहे. भोकर – खोकर व भोकर परिसरात आर्द्रा नक्षत्रात पावसाचे आगमन झाले. पवासाच्या दरम्यान झालेल्या वादळात खंडित झालेला वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात महावितरणला यश आल्याचे दिसले. यावर्षीचा पावसाळा सुरू होऊन तब्बल चौदा दिवस उलटले आहेत. या पावसाळ्यातील आशेचे किरण असणारे मृग नक्षत्रात एकही थेंब न पडल्याने परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाले होते. मात्र या पावसाने शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे. या पावसामुळे कांदा उत्पादकांची धांदल उडाली. जेमतेम असा पाऊस पडला, पण पाऊस पडता झाल्याचे समाधान सर्वांच्याच चेहर्‍यावर दिसत आहे. रांजणखोल – राहाता तालुक्यातील रांजणखोल परिसरात पाऊस पडल्याने शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहे. या पावसामुळे पेरणी पूर्व मशागतीला वेग येणार आहे. मात्र दमदार पाऊस नसल्याने शेतकरी पेरणीच्या प्रतीक्षेतच आहे. राहुरी (प्रतिनिधी) – राहुरी तालुक्यात रोहिणी नक्षत्राचा तुरळक पाऊस पडल्यानंतर हे नक्षत्र कोरडेठाक गेले. मात्र, काल शनिवारी (दि.22) मृग नक्षत्रांच्या सरत्या सरींनी राहुरी शहरासह राहुरी तालुक्याच्या पूर्वभागात दमदार बॅटींग केली. सायंकाळी 7 वाजता राहुरी शहरात पावसाला सुरूवात झाल्यानंतर सुमारे तासभर मृगाच्या सरींनी बरसात केली. काल सकाळपासूनच आभाळ भरून आलेले होते. तर हवेत उष्माही वाढलेेला होता. सायंकाळी अचानक विजेचा कडकडाट होऊन पावसाला सुरुवात झाली. राहुरी तालुक्याच्या पूर्वभागातील कोंढवड, शिलेगाव, तांदूळवाडी, देसवंडी, शिवारात पावसाचे दमदार आगमन झाले. तर सात्रळ, धानोरे, रामपूर, सोनगाव, परिसरातही चांगला पाऊस झाला. टाकळीमिया येथेही पावसाने हजेरी लावली. काल वादळ वारे नसल्याने सारख्या गतीने पावसाला प्रारंभ झाला.

दरम्यान, तालुक्यात या तुरळक पावसामुळे कपाशीला जिवदान मिळाले आहे. तर पावसाविना खरीप हंगामातील अडलेल्या पेरण्यांना प्रारंभ होण्याची शक्यता शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे. तालुक्यात रोहिणी नक्षत्राने पाठ फिरविल्यानंतर मृगानेही अंगठा दाखविला. मृग नक्षत्राच्या शेवटच्या चरणात पावसाने राहुरी तालुक्याच्या भागात काही ठिकाणी हजेरी लावली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असून हवेतील उष्माही कमी झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. राहाता तालुक्यात विजेच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस अस्तगाव (वार्ताहर) – राहाता तालुक्यात विजेच्या कडकडाटासह वादळी वार्‍याबरोबरच पावसाचे काल सायंकाळी आगमन झाले. तालुक्यातील काही गावांमध्ये सुमारे तासभर पावसाने हजेरी लावली. पावसाचे आगमन झाल्याने शेतकरी वर्गाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. दिवसभर पावसाळी वातावरण नव्हते. मात्र सायंकाळी चारनंतर पावसाची चिन्हे दिसू लागली होती. त्यानतर साडेसातनंतर वादळी पावसाचे आगमन झाले. विजेचा कडकडाटात आलेल्या पावसात काही काळ जोर होता. मात्र नंतर हा जोर ओसरला होता. मात्र पाण्याअभावी जळण्याच्या अवस्थेत असलेल्या फळबागांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अस्तगाव परिसरातील रोपवाटिकांना या पावसाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. टँकरद्वारे पाणी द्यावे लागणार्‍या फळबागांना रोपवाटिका तीन-चार दिवसांपर्यंत यामुळे दिलासा मिळाला आहे. राहाता परिसरासह अस्तगाव, वाकडी, रांजणगाव खुर्द, एकरुखे परिसरात परिसरात पाऊणतास चांगला पाऊस झाला. पावसाबरोबरच वादळ मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या वादळाचा फटका काही ठिकाणी बसला असण्याची शक्यता आहे. रांजणगाव खुर्दला जोरदार पावसामुळे काही घरांमध्ये पाणी शिरल्याची माहिती आहे.अस्तगाव रस्त्यावर पाणी साठले होते. बाभळेश्‍वर, लोणी, शिर्डी परिसरातही पावसाने दमदार हजेरी लावली. मात्र तालुक्याच्या पश्‍चिम भागातील केलवड व परिसरात पावसाळी वातावरण होते. परंतु केवळ बुरबूर स्वरुपाचा पाऊस त्या ठिकाणी झाला. बाभळेश्‍वर परिसरात दमदार पाऊस झाला. तासभर झालेल्या या पावसाने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. राहाता तालुक्यात पावसाचे प्रमाण समिश्र आहे. काही ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पाउस पडला. तर काही ठिकाणी बुरबुरीवर समाधान मानावे लागले. पाऊस पडता होतोय म्हणून शेतकरी वर्ग खुशीत आहे. बाभळेश्वर येथे सलग दोन तास जोरदार पाऊस बाभळेश्वर (वार्ताहर) – बर्‍याच दिवसांपासून शेतकरी पावसाची वाट पहात होता. अखेर शनिवारी बाभळेश्वर येथे मेघ गर्जनेसह संध्याकाळी 6 वाजता पावसाचे आगमन झाले. पावसाची सुरुवात झाल्यामुळे शेतकर्‍याच्या चेहर्‍यावर आनंद दिसत होता.जवळजवळ दोन तास हा पाऊस सुरूच होता. लहान मुलांसह मोठ्यांनी या पावसात भिजण्याचा आनंद घेतला. बाभळेश्वरसह लोहगाव, प्रवरानगर, लोणी, तिसगाव येथे मुसळधार पाऊस सुरू होता. पाऊस पडल्यामुळे शेतकर्‍याचे शेतीतील कामे यामुळे सुरू होणार आहेत. सलग दोन तासांपासून सुरू असणार्‍या पावसामुळे शेतात, ओढे, नाले पाणी भरून वाहत होते. अचानक आलेल्या पावसामंळे बर्‍याच घरात पाणी शिरले होते. मुसळधार पावसामुळे महावितरणाची वीजसुद्धा गायब झाली होती. पहिल्याच पावसात विजेचा सामना करावा लागला. या सर्वांचा सामना करत शेतकरी, मजूर, व्यावसायिकांच्या चेहर्‍यावर आनंद दिसत होते. नेवासा परिसरात जोरदार पाऊस नेवासा (का. प्रतिनिधी) – नेवासा शहरासह नेवासा फाटा व तालुक्यातील काही भागात काल जोरदार पाऊस कोसळला. या वर्षीच्या पावसाळ्यातील हा पहिलाच पाऊस असल्याने शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. काल सायंकाळपासूनच पावसाचे वातावरण होते. रात्री साडेआठच्या सुमारास जोरदार पाऊस सुरु झाला. एक तासाहून अधिक काळ पाऊस सुरु होता.

