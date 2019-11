Featured मुख्य बातम्या सार्वमत मुबलक पावसानंतरही 51 कोटी 44 लाखांचा टंचाई कृती आराखडा Sarvmat Digital Share











अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात यंदा गेल्या 20 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक 163 टक्के पाऊस झाला. उन्हाळ्यात जिल्ह्यात निर्माण होणार्‍या संभाव्य पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी ऑक्टोबर 2019 ते जून 2020 या कालावधीसाठी 51 कोटी 44 लाख 65 हजार रुपयांचा सुधारित कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात 642 गावे व तीन हजार 312 वाड्यावस्त्यांसाठी उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या मान्यतेनंतर सुधारित कृती आराखडा सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. टंचाई कृती आराखड्यासाठी ऑक्टोबर ते जूनपर्यंत कालावधी निर्धारित केलेला असतो. प्रत्येक वर्षी भविष्यात उद्भवणार्‍या टंचाई परिस्थितीचे भान ठेवून टंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार करण्यात येतो. जिल्हा प्रशासनातर्फे ऑक्टोबर 2019 ते जून 2020 या कालावधीसाठी आराखडा असणार आहे. यंदा समाधानकारक पावसामुळे जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता कमी आहे. पुढील उन्हाळी महिन्यात उद्भवू शकणारी संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनातील टंचाई शाखेने सुधारित उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यात बुडक्या खोदणे, विहिरी खोलीकरण व गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरी आणि पूरक नळयोजना, अशा उपायोजनांचा समावेश आहे. या उपयोजनांसाठी 51 कोटी 44 लाख 65 हजार रुपयांचा अंदाजित खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा आराखडा नुकताच सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. बुडक्या खोदणे (7 गावे 58 वाड्यावस्त्यांसाठी)- 96 लाख, विहिरी खोलीककरण व गाळ काढणे (46 गावे 223 वाड्यावस्त्यांसाठी)- एक कोटी 48 लाख, खासगी विहिरी अधिग्रहण (127 गावे 373 वाड्यावस्त्यांसाठी) दोन कोटी 56 लाख 17 हजार, टँकर भरण्यासाठी विहीर अधिग्रहण (173 गावे 980 वाड्यावस्त्यांसाठी)- एक कोटी 13 लाख 69 हजार, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे (642 गावे तीन हजार 312 वाड्यावस्त्यांसाठी) 42 कोटी 90 लाख 43 हजार, नळ योजनांची दुरुस्ती (14 गावे 34 वाड्यावस्त्यांसाठी)- दोन कोटी 64 लाख 60 हजार, विंधन विहिरींची दुरुस्ती (15 गावे 100 वाड्यावस्त्यांसाठी)- चार लाख 16 हजार, नविन विंधन विहिरी (7 गावे 58 वाड्यावस्त्यांसाठी)- 33 लाख 15 हजार, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना (5 गावे 2 वाड्यावस्त्यांसाठी)- 33 लाख 50 हजार

