पाणलोटात पावसाची अचानक विश्रांती

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – भंडारदरा, मुळा आणि दारणा धरण पाणलोटात सोमवारी पावसाने काही तास जोरदार बॅटिंग केल्यानंतर त्याने अचानकपणे विश्रांती घेतल्याने धरणांकडे येणारी पाण्याची आवक कमी झाली आहे. भंडारदरा धरणात बारा तासांत केवळ 35 तर दारणात 180 दलघफू पाणी नव्याने दाखल झाले. मुळा पाणलोटात अधूनमधून सरी कोेसळत असल्याने 600 दलघफू क्षमतेचे पिंपळगाव खांड निम्मे भरले असून साठा 300 दलघफूच्या पुढे गेला आहे. पिंपळगाव खांडमध्ये निम्मा पाणीसाठा कोतुळ, भंडारदरा (वार्ताहर)- मुळा पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरला असला तरी रिमझिम पावसाचे सातत्य टिकून आहे. त्यामुळे पिंपळगाव खांड धरणात हळू हळू पाण्याची आवक होत आहे. दरम्यान, 600 दलघफू क्षमतेच्या या धरणातील पाणीसाठा 300 दलघफूच्या पुढे सरकला आहे. मुळा नदीवरील पिंपळगाव खांड धरणाच्या पाणी साठ्यात वाढ होत असल्याने संगमनेर – सावरचोळ -कोतूळ – तोलारखिंड (रा मा 65) या राज्य मार्गावरील कोतूळ पूल पाण्याखाली जाणार आहे. पूल पाण्याखाली जाण्यास अवघ्या काही तासांचा काळ राहिल्याने या मार्गावरील वाहतूक दीर्घ काळासाठी बंद होण्याची शक्यता आहे. भंडारदरा वार्ताहराने कळविले की, भंडारदरा पाणलोटात काल पावसाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे धरणात गत बारा तासांत केवळ 35 दलघफू नवीन पाण्याची आवक झाली. काल भंडारदरात दिवसभरात 7 मिमी पाऊस नोंदवला गेला. गत 24 तासांत पडलेला पाऊस असा (मिमी) भंडारदरा 45, घाटघर 89, पांजरे 53, रतनवाडी 47, वाकी 41. दारणा धरणात 180 दलघफू नवीन पाणी अस्तगाव (वार्ताहर)- दारणा, गंगापूरच्या पाणलोटात काल दिवसभर पावसाने विश्रांती घेतली होती. कधी ऊन तर कधी आभाळ भरुन येत होते, मात्र काल मंगळवारी पाऊस कोसळलाच नाही. दरम्यान, आवक सुरू असलयाने दारणाचा पाणीसाठा काल सकाळ पर्यंत पाऊन टीएमसी इतका झाला होता. सोमवारच्या पावसाने दारणात 24 तासांत 180 दशलक्ष घनफूट नव्याने पाणी दाखल झाले. तर भावली धरणात 35 दशलक्ष घनफूट नव्याने पाणी दाखल झाले आहे. त्यामुळे 7149 क्षमतेच्या दारणात 778 दशलक्ष घनफूट (पाऊण टीएमसी) पाणीसाठा झाला आहे. या धरणात 10.88 टक्के इतका पाणीसाठा झाला आहे. काल सकाळी संपलेल्या 24 तासांत दारणाच्या पाणलोटातील इगतपुरी येथे 87 मिमी पावसाची नोंद झाली. दारणाच्या भिंतीजवळ 66 मिमी, घोटी येथे 67 मिमी, भावली येथे 77 मिमी पावसाची नोंद झाली. 1434 क्षमतेच्या भावली शुन्य टक्के पाणी साठा होता, तेथे आता 143दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा झाला आहे. हा प्रकल्प 10 टक्के भरला आहे.

गंगापूरच्या पाणलोटात काल अधूनमधून हलक्या सरी कोसळत होत्या. गंगापूर च्या भिंतीजवळ काल सायंकाळी संपलेल्या 12 तासांत केवळ 2 मिमी, अंबोली येथे 1 मिमी पावसाची नोंद झाली. काल सकाळी संपलेल्या 24 तासात नाशिकला 90 मिमी, त्रंबक येथे 7 मिमी, गंगापूरच्या भिंतीजवळ 48 मिमी, अंबोली येथे 26 मिमी अशी पावसाची नोंद झाली.

गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील कोपरगाव येथे काल सकाळी संपलेल्या 24 तासांत सोमठाणा 48, कोळगाव 64, शिर्डी येथे 4, राहाता येथे 4, रांजणगाव येथे 4 मिमी, असा पाऊस नोंदला गेला. अन्यत्र पावसाची नोंद नाही. गोदावरीत विसर्ग!

नांदुरमधमेश्‍वर बंधार्‍याच्या पश्‍चिमेला सोमवारी दिवसभर झालेल्या पावसाने या कोरड्या असलेल्या या बंधार्‍यात दीड फूट पाणी दाखल झाले होते. परंतु गोदावरी उजव्या कालव्याच्या मुखाशी काम सुरु असल्याने हे पाणी अडथळा ठरत असल्याने ते गोदावरी नदीत चक्राकार दरवाजातून काढून देण्यात आले. काल सकाळी 8 वाजता 200 क्युसेकने सोडलेले पाणी आज बुधवारी सकाळी बंद झालेले असेल.

